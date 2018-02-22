Евгений Цыганов: «В Петербурге больше проблем с работой, поэтому есть время на творчество»
Актер театра и кино (и отличный музыкант!) после «Прогулки» и «Питер ФМ» в Петербурге практически свой. На этот раз Евгений Цыганов приехал в наш город, чтобы представить по-домашнему камерную постановку по рассказам Бабеля «Как это делалось в Одессе».
Вы довольно часто бываете в Петербурге, но на этот раз выступите с театральным проектом «Как это делалось в Одессе» по мотивам рассказов Бабеля. Как появился спектакль?
Как-то мой друг и прекрасный артист Дмитрий Высоцкий, с которым мы много лет назад играли в уже несуществующей фанк-группе «Гренки», позвонил мне, чтобы рассказать о своей старинной мечте – сделать спектакль по Исааку Бабелю. Его знакомая из Англии Дина Бердникова, у которой есть своя продакшн-компания Arbuzz Lectures, предложила устроить премьеру в Лондоне. Я ответил, что идея хорошая, но я страшно занят и вряд ли смогу его поддержать. Потом перечитал «Одесские рассказы», подумал и понял, что от таких предложений не отказываются – когда еще смогу быть сопричастен к этому тексту.
Тоже очаровались иронично-блатной атмосферой послереволюционной Одессы?
Да, но для меня эта история сводится к тому, что существовал целый мир Бени Крика: дерзкий неоднозначный криминальный. Он не нужен был советской власти, но дорог Бабелю, а теперь интересен нам. Это действительно тот материал, в который можно влюбиться: остроумный, драматичный, эмоциональный, экспрессивный и даже актуальный. Сегодня ведь мы тоже живем в удивительное время пуританских идей и запретов – над чем можно и нельзя шутить.
Мы начали репетировать, придумывать форму – получилась камерная и немного домашняя, но все-таки важная для нас работа. Предполагалось, что это будет одноразовая акция, но мы сыграли два спектакля в Лондоне, и нас попросили приехать еще: не все желающие смогли посмотреть проект. Дальше начались разговоры про гастроли, и было бы странно не сыграть спектакли в Петербурге и Москве. Поэтому 25 февраля российская премьера в Эрарте, а 2 марта – в Театре на Таганке, родном для Димы и отчасти для меня. Лет 30 назад я в нем дебютировал на сцене.
Хотя вы москвич, из-за ролей в «Прогулке» и «Питер фм» вас в Петербурге считают практически своим. А вы помните, как впервые здесь побывали?
Первый раз я оказался в Петербурге в достаточно бессознательном возрасте. Помню, родители меня постоянно куда-то тащили, было жарко и потому тяжело и лень ходить по большому городу. А самостоятельно я приехал лет в шестнадцать – когда познакомился с петербургской музыкальной жизнью: рок-клубами на Обводном канале «Гора» и «Нора», фестивалем «Наполним небо добротой» и тогда еще начинавшими командами новой волны – «Кирпичами», «Tequilajazzz», «Amatory», «Jane Air» и другими. Со встречей с этими ребятами и андеграундной стороной города у меня больше связано, чем с чем бы то ни было еще. Потом, когда у меня была уже своя группа (как раз «Гренки»), мы даже приехали записывать альбом в студию «Мелодия» на Васильевском острове. Для нас было почетно, что это можно сделать именно там.
А как вам кажется, Петербург по-прежнему столь же важен для андеграунда, как 20, 30 лет назад?
Да, город для меня остается культурной и, в том числе, субкультурной столицей. Наверное, потому, что здесь больше проблем с работой, чем в Москве, есть время на творчество и полное погружение в него.
У вас есть любимые туристические локации?
Когда приезжаю в город, для меня ценнее добраться до Петроградской стороны и дальше – на Елагин остров, чем пройтись по Невскому проспекту. Есть такое понятие – «место силы» – вот у меня там почему-то возникает такое ощущение. Если выдается более-менее свободный день, еду на Финский залив в Репино.
А есть что-то, что вам не нравится в городе – кажется некрасивым или раздражающим?
У меня нет претензий к Петербургу. Я не хожу и не акцентирую внимание на том, что в нем что-то не так. Было время, когда в центре все раскопали, но Москва этим тоже отличается, и к самому городу это не имеет отношения.
Вы успеваете бывать в петербургских музеях? Есть какой-нибудь особенный?
Любимый музей здесь у всех один – и это, конечно, Эрмитаж. Но у меня есть еще: Музей Кирова в Доме Бенуа на Каменоостровском проспекте, в который я как-то случайно попал. Мне кажется, это супер-место. Там даже принимают в скауты.
А справедливы ли, на ваш взгляд, стереотипы о местных, что в Петербурге все медлительные, расслабленные и немного снобы?
Пожалуй, петербуржцы более вальяжны, чем москвичи, и в какой-то мере этим даже кичатся и гордятся, но когда ты приезжаешь на более-менее продолжительное время, то сам немного успокаиваешься, замедляешься и начинаешь ценить размеренный темп – попадаешь с городом в один режим.
У вас есть любимые кафе или рестораны в городе?
Для меня родное место – клуб «Грибоедов». Я играли в нем концерты и с «Гренками», и с моей новой командой «Пока прет». Но прихожу туда и просто так, потому что это что-то такое – свое. В Эрарту, где мы покажем спектакль по Бабелю, нас тоже зовут с концертами, надеюсь, что там обязательно выступим, но пока для меня это новое место. Знаю, что в Петербурге постоянно что-то открывается – за это его и люблю: за чиллинговые кафешки, смену локации и движение.
Спектакль «Как это делалось в Одессе» 25 февраля в 17:00 и 20:30 в Эрарте
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