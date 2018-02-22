Евгений Цыганов: «В Петербурге больше проблем с работой, поэтому есть время на творчество»

Вы довольно часто бываете в Петербурге, но на этот раз выступите с театральным проектом «Как это делалось в Одессе» по мотивам рассказов Бабеля. Как появился спектакль?

Как-то мой друг и прекрасный артист Дмитрий Высоцкий, с которым мы много лет назад играли в уже несуществующей фанк-группе «Гренки», позвонил мне, чтобы рассказать о своей старинной мечте – сделать спектакль по Исааку Бабелю. Его знакомая из Англии Дина Бердникова, у которой есть своя продакшн-компания Arbuzz Lectures, предложила устроить премьеру в Лондоне. Я ответил, что идея хорошая, но я страшно занят и вряд ли смогу его поддержать. Потом перечитал «Одесские рассказы», подумал и понял, что от таких предложений не отказываются – когда еще смогу быть сопричастен к этому тексту.

Тоже очаровались иронично-блатной атмосферой послереволюционной Одессы?

Да, но для меня эта история сводится к тому, что существовал целый мир Бени Крика: дерзкий неоднозначный криминальный. Он не нужен был советской власти, но дорог Бабелю, а теперь интересен нам. Это действительно тот материал, в который можно влюбиться: остроумный, драматичный, эмоциональный, экспрессивный и даже актуальный. Сегодня ведь мы тоже живем в удивительное время пуританских идей и запретов – над чем можно и нельзя шутить.

Мы начали репетировать, придумывать форму – получилась камерная и немного домашняя, но все-таки важная для нас работа. Предполагалось, что это будет одноразовая акция, но мы сыграли два спектакля в Лондоне, и нас попросили приехать еще: не все желающие смогли посмотреть проект. Дальше начались разговоры про гастроли, и было бы странно не сыграть спектакли в Петербурге и Москве. Поэтому 25 февраля российская премьера в Эрарте, а 2 марта – в Театре на Таганке, родном для Димы и отчасти для меня. Лет 30 назад я в нем дебютировал на сцене.