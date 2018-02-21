Суд отказался менять меру пресечения Кириллу Серебренникову

Мосгорсуд сохранил меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, а также бывшим сотрудникам его театральной организации «Седьмая студия» — генпродюсеру Алексею Малобродскому и гендиректору Юрию Итину, передает корреспондент «Дождя».

Из них только Малобродский содержится в СИЗО, другие фигуранты дела о хищении находятся под домашним арестом.

Все обвиняемые просили отменить меры пресечения, назначенные Басманным судом Москвы. В свою очередь прокурор и следователь просили оставить решение Басманного суда в силе и сохранить всем фигурантам дела те меры, которые им уже назначил суд.

Серебренников взял слово последним. Он отметил, что уже несколько месяцев не может полноценно работать, а несколько дней назад умерла его мать. «И я был на кремации, сегодня ночью вернулся», — сказал он.

Напомним, 15 января Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела «Седьмой студии», подозреваемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников. 

Художественный руководитель «Гоголь-центра» изначально был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме адвоката. 


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