Суд продлил арест Кирилла Серебренникова до 19 апреля

16 января Басманный суд Москвы продлил арест режиссера Кирилла Серебренникова до 19 апреля. Как пишет журналистка Катерина Гордеева (она находится в зале суда) в своем Facebook, суд постановил оставить все меры пресечения без изменений, а окончить предварительное следствие не представляется возможным, так как находясь на свободе, обвиняемые могут давить на следствие, продолжить совершать преступные действия или вовсе скрыться. Также арест до 19 апреля продлили Юрию Итину и Алексею Малобродскому.

Напомним, 15 января Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела «Седьмой студии», подозреваемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников.

4 декабря по решению Мосгорсуда Серебренникова оставили под домашним арестом, который закончится 19 января. Художественный руководитель «Гоголь-центра» изначально был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме родителей и адвоката.