Олега Табакова ввели в искусственную кому

Художественного руководителя Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова и театра «Табакерка» Олега Табакова, госпитализированного в конце ноября, ввели в искусственную кому, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, состояние актера продолжает оставаться стабильно тяжелым. «К такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов», — отмечает РЕН ТВ. 27 ноября Олега Табакова доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой градской больницы.

В «Табакерке» и МХТ говорили, что актера госпитализировали с плановым медицинским обследованием. Сам Табаков сообщил, что болен. 27 стало известно, что его состояние резко ухудшилось и его доставили в реанимацию.

Запланированные на декабрь три спектакля с участиемТабакова в МХТ имени Чехова — «Дракон» (5 и 12 декабря) и «Юбилей ювелира» (7 декабря) — были отменены. В сентябре источники telegram-канала Mash и журнала Starhit сообщили, что Олегу Табакову стало плохо перед спектаклем «Чайка» в Москве. Ему предложили отменить спектакль, но актер решил выйти на сцену после укола обезболивающего. Актер, который исполняет в постановке одну из главных ролей, не захотел отменять представление при полном аншлаге.

По материалам «ДП»