Почему нужно идти на спектакль Финци Паски в БДТ
Постановщик Цирка Дю Солей и закрытия Олимпиад в Сочи и Турине Даниэле Финци Паска привезет в БДТ вдохновленный Дали сновидческий спектакль.
Печальный клоун и тонкий лирик Финци Паска просто не мог не стать визуальщиком: автор ярких витальных образов вырос среди картинок – его детство прошло в семейной фотолаборатории, где работали отец, дед и прадед.
Физический театр швейцарского режиссера, полный живой энергии и акробатических этюдов, всегда балансировал на грани цирка – по своей сути тоже броского набора искрометных гэгов. Неудивительно, что в 2005 году он создал шоу «Corteo» для самой зрелищной арены – Цирка Дю Солей.
Цирковые приемы пригодились Финци Паска при подготовке церемоний закрытия зимних Олимпиад в Турине и Сочи и двух вердиевских опер для Мариинского театра – по-детски наивной версии траурного «Реквиема» и фантазийного осмысления «Аиды».
На спектакль «La Verità» режиссера вдохновил занавес, созданный Дали для балета «Безумный Тристан» в 1940-е. Вокруг него возник хрупкий и сюрреалистичный акробатический мир, где, по словам Финци Паски, вынесенная в заглавие постановки истина – это «то, что было с тобой: мечты, опыт, творения – все, о чем мы помним».
Несколько лет декорацией к спектаклю служил тот самый занавес Дали, но сейчас используется его сертифицированная копия. В Петербурге постановку сыграют в 400 раз. До этого показывали в 23 странах и 60 городах, в том числе в Веллигтоне.
«La Verita» можно смело рекомендовать и любителям высокотехнологичного цирка, и классического балета, и итальянской комедии дель арте, и абсурдистского театра в стиле Ионеско – Финци Паска бесстрашно миксует все это вместе и у него выходит абсолютно органично.
Спектакль «La Verità» с 13 по 21 января в БДТ
Фото: Viviana Cangialosi / Compagnia Finzi Pasca
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