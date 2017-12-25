Почему нужно идти на спектакль Финци Паски в БДТ

На спектакль «La Verità» режиссера вдохновил занавес, созданный Дали для балета «Безумный Тристан» в 1940-е. Вокруг него возник хрупкий и сюрреалистичный акробатический мир, где, по словам Финци Паски, вынесенная в заглавие постановки истина – это «то, что было с тобой: мечты, опыт, творения – все, о чем мы помним».