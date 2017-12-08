Серебренников руководил репетициями балета «Нуреев» дистанционно

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников дистанционно руководил последними репетициями перед премьерой балета «Нуреев» на сцене Большого театра. Об этом ТАСС рассказал один из исполнителей заглавной партии Владислав Лантратов.

«Каждый из участников спектакля переживал, мечтал, чтобы спектакль состоялся. Завтра спектакль начнет жить, для нас это огромное счастье. Серебренников контролировал ход репетиций, он не выходил из процесса. Мы знали, что он корректировал репетиции», — сказал Лантратов.

Премьера «Нуреева» в постановке Серебренникова и хореографии Юрия Посохова пройдет в Большом театре 9 и 10 декабря. Следующие спектакли пройдут только в мае 2018 года, предположительно 4 и 5 числа. Изначально постановку должны были показать 11 июля, но директор Большого театра Владимир Урин решил отменить премьеру из-за недостаточной подготовки спектакля. Позже он заверил, что руководство театра не вмешивалось в репетиции: «Если какие-то изменения и были, то они были согласованы с хореографом и режиссером».

Эксклюзивный отрывок из балета показали на открытии танцевальной студии «Студии Дианы Вишневой Context Pro. Балет. Современный танец. Йога», которое прошло 20 сентября на Новой Голландии. 4 декабря стало известно, что Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищении 68 млн рублей, оставлен под домашним арестом.