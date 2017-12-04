Кирилла Серебренникова оставили под домашним арестом

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищении 68 млн рублей, оставлен под домашним арестом. Такое решение 4 декабря вынес Мосгорсуд.

Как сообщают федеральные СМИ, защита пыталась оспорить меру пресечения, определенную Басманным судом 17 октября, и просила освободить худрука столичного «Гоголь-центра» под залог той суммы, пропажу которой ему вменяют, — 68 миллионов. Но городской суд не удовлетворил эту жалобу и оставил меру пресечения в силе до 19 января 2018-го. «Решение суда первой инстанции признать законным, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сказал судья Олег Гайдар. Ранее сообщалось, что сегодня в зале суда бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин заявил, что не давал показаний против Серебренникова и других фигурантов дела.

Серебренников был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме родителей и адвоката. Посещение театра оставлено на усмотрение следователя. Защита режиссера 28 августа обжаловала его арест. 4 сентября Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию защиты.

По материалам «Фонтанки»