Театральный режиссер Юрий Бутусов стал худруком театра имени Ленсовета

Театральный режиссер Юрий Бутусов назначен художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. Он подписал контракт с комитетом по культуре правительства Петербурга еще 20 ноября, но известно об этом стало только сейчас.

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Окончил режиссерский факультет СПбГАТИ (курс И.Б. Малочевской) в 1996 году. По окончании Театральной Академии был приглашен на постоянную работу в театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стала «Войцек» Георга Бюхнера, отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит». В 1997 году постановка режиссера «В ожидании Годо» получила Всероссийскую Национальную премию «Золотая маска» в номинациях «Лучший режиссер» и «Приз критики и театральных журналистов».

Юрий Бутусов проработал в театре режиссером с 1996 по 2004 годы. В феврале 2011 года вернулся в театр на пост главного режиссера театра. Неоднократно становился лауреатом премий «Золотая Маска» и «Чайка».

По материалам «ДП»