Алла Демидова: «Я бы и сама себя не взяла в театральное училище»

Спектакль, который вы привозите в Петербург, поставлен по ахматовским «Поэме без героя» и «Реквиему». Оба произведения вы много лет читаете со сцены. Как декорации меняют ваше отношение к этому материалу?

То, что я делала прежде, было поэтическое чтение, затем концерт. Я читала «Реквием» со сцены с ранних перестроечных лет. Позже стала выступать с «Поэмой без героя». Однажды мы сделали по ней совместный проект с дирижером Евгением Колобовым и Камерным оркестром театра «Новая опера». А то, что сделал Кирилл, — спектакль. И декорации здесь ни при чем, не они определяют постановку. Они есть, потому что нужны режиссеру. А могут быть и не нужны.

За последний год вы сделали на сцене два спектакля. И второй из них, «Старик и море» Анатолия Васильева по повести Хемингуэя, также ждали в Петербурге в ноябре, но показ отменили.

Это была акция, посвящение Юрию Любимову (В этом году отмечается 100-летие режиссера. — Прим. ред.). В Петербурге не нашлось технически подходящей сцены. Я не знаю, будет ли этот спектакль существовать дальше.