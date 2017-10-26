Следственный комитет задержал директора РАМТ Софью Апфельбаум

Следственный комитет задержал директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Ее допрашивали по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова «Платформа». По этому делу ранее она проходила как свидетель. Апфельбаум уже допрашивали по этому делу ранее в мае этого года. Об этом сообщают «Известия».

Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова получила госконтракт на 214 миллионов рублей. Как считают следователи СК, Апфельбаум поручила разработать техзадание «под конкретного участника» аукциона, а в него уже внесли пункт, в котором говорилось, что госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект «Платформа». Известно, что «Седьмая студия» выиграла конкурс в 2011 году, который проводила комиссия во главе с Апфельбаум. Позже директор РАМТа стала замдиректором Департамента господдержки профессионального искусства и народного творчества Минкультуры. В июле 2013 года она возглавила этот департамент.

«Известия» подчеркивают, что она выступила госзаказчиком и подписывала отчеты о расходовании бюджетных средств.