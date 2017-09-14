«Ахматова. Поэма без героя»

Когда: 28, 29 ноября

Где: БДТ

Билеты: на сайте премии

Спектакль находящего под домашним арестом худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова по поэме Анны Ахматовой входит в цикл его театра о главных русских поэтах ХХ века (наравне с «Пастернак. Сестра моя жизнь» Максима Диденко и «Мандельштам. Век-волкодав» Антона Адасинского).

Постановка новая, но исполнительница главной роли и сорежиссер Алла Демидова находится в диалоге с великой поэтессой уже очень давно: много лет читает на поэтических вечерах ее стихи и выпустила книгу-анализ «Ахматовские зеркала». И на бумаге, и на сцене получается больше, чем просто интерпретация текста.