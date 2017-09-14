Алла Демидова читает Ахматову у Серебренникова — и другие спектакли «Золотой маски» в Петербурге

Алла Демидова читает поэму Ахматовой у Кирилла Серебренникова, Юрий Бутусов закрывает гештальт с пьесами Брехта, а литовские эмигранты ищут счастья в Лондонграде с легкой руки режиссера Миндаугаса Карбаускиса и драматурга Марюса Ивашкявичюса – какие гастрольные постановки театральной премии «Золотая маска» покажут в Петербурге (и их непременно нужно увидеть!).

 

«Барабаны в ночи»

Когда: 31 октября

Где: Александринский театр

Билетына сайте премии 

В рамках осенних гастролей премии «Золотая маска» в Петербурге покажут завершение брехтовской трилогии Юрия Бутусова, которую он поставил для Театра им. А.С. Пушкина (две предыдущие части это –  «Добрый человек из Сезуана» в том же столичном театре и «Кабаре.Брехт» в родном Ленсовета). Все три постановки роднит безудержная энергия распада и музыка, вгоняющая в транс зрителей и актеров.

 

 

«Изгнание»

Когда: 16, 17 ноября

Где: Молодежный театр на Фонтанке

Билеты: на сайте премии 

Пьесу про литовцев-эмигрантов литовский драматург Марюс Ивашкявичюс написал специально для литовского же режиссера Миндаугаса Карбаускиса, худрука театра Маяковского. После биографического «Канта» и «Русского романа» о семье Льва Толстого в своей третьей общей постановке соавторы под музыку группы Queen рассказывают о соотечественниках, покинувших родину и не нашедших счастья в Великобритании.

 

«Ахматова. Поэма без героя»

Когда: 28, 29 ноября

Где: БДТ

Билеты: на сайте премии 

Спектакль находящего под домашним арестом худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова по поэме Анны Ахматовой входит в цикл его театра о главных русских поэтах ХХ века (наравне с «Пастернак. Сестра моя жизнь» Максима Диденко и «Мандельштам. Век-волкодав» Антона Адасинского).

Постановка новая, но исполнительница главной роли и сорежиссер Алла Демидова находится в диалоге с великой поэтессой уже очень давно: много лет читает на поэтических вечерах ее стихи и выпустила книгу-анализ «Ахматовские зеркала». И на бумаге, и на сцене получается больше, чем просто интерпретация текста. 

 

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