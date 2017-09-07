Андрей Могучий рассказал о предстоящих премьерах в БДТ

7 сентября в БДТ им. Товстоногова прошла пресс-конференция художественного руководителя театра Андрея Могучего с журналистами. На ней Могучий рассказал о предстоящий планах театра и премьерах новых спектаклей. 22 сентября главный художник БДТ Эдуард Кочергин отпразднует свое 80-летие. По этому случаю 25 сентября в театре пройдут праздничные мероприятия и встреча с юбиляром, а также презентация его книги «Кочергин БДТ». Кроме того, в декабре театр покажет спектакль по его книге «Завирухи Шишова переулка».

После Нового года на Малой сцене театра впервые покажут спектакль молодого режиссера Александра Никанорова «People respect me now». Также состоятся премьеры спектаклей Константита Богомолова «Слава» и спектакль «Жизнь впереди» по роману Эмиля Ажара (Ромен Гари). Могучий добавил, что названия постановок пока рабочие, а детали постановок еще держатся в секрете.

Также стало известно, что в апреле труппа театра отправится на гастроли в Словакию и Чехию.

В нашем гиде можно узнать обо всех значимых театральных премьерах, лучших фестивалях и гастрольных постановках, которые пройдут в Петербурге до конца 2017 года.