Опера с Сергеем Шнуровым на сцене Мариинки, спектакль Кирилла Серебренникова в «Балтийском доме» и БДТ, а также Диана Вишнева в образе Петрушки и Авроры — Виталий Котов составил хронологический гид по лучшим фестивалям, гастрольным постановкам и премьерам театров до конца года. И не говорите, что мы вас не предупреждали!
На что (срочно!) брать билеты в театрах — гид до конца 2017 года
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«Чапаев и пустота»
Фестиваль «Александринский»
Когда: До 24 сентября
Где: Основная и Новая сцены Александринского театра
Билеты: На сайте театра
На масштабном смотре старейшего театра страны просто нет проходных постановок и имен. Москвич Виктор Рыжаков, два года назад выпустивший в БДТ «Войну и мир Толстого», представит 19 и 20 сентября «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского. Пьесу-легенду в советских театрах переписала под современность лучший молодой драматург Ася Волошина, а воплотят замысел актеры Александринского театра от Эры Зиганшиной до Дмитрия Лысенкова. 23 и 24 сентября египетский режиссер Ахмеда Эль Аттара покажет свою «Тайную вечерю» (получившую отменные рекомендации в Авиньоне и на Осеннем фестивале в Париже), а его немецкий коллега Тильман Хекер – постановку «Полночь» (22,23,24 сентября), которую играют в Берлине на культовой артхаусной площадке Radialsystem V. Театр «Практика» привозет документальную драму по переписке преступника и отца убитой Black & Simpson (14,15,16 сентября), оперу Александра Маноцкова «Петр и Феврония Муромские» (10,11,12,13 сентября), а также два спектакля самого модного режиссера страны Максима Диденко — «Конармию» (14,15,16 сентября) и свежую инсценировку пелевинского романа «Чапаев и пустота» (10,11, 12,13 сентября).
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«Мастер и Маргарита»
Спектакль «Мастер и Маргарита»
Когда: 21 и 22 сентября
Где: Театр «Мастерская»
Билеты: На сайте театра
Чтобы учесть все нюансы полифонической книги Булгакова, художественный руководитель театра «Мастерская» Григорий Козлов режиссер разложил ее на 155 персонажей, которых играют 28 актеров (нынешнее поколение его «студийцев»). Чтобы не мучить зрителей многочасовым действием, спектакль разделен на два вечера.Первый посвящен Ивану Бездомному и Мастеру. Второй – нечистой силе и Маргарите. На сцене также появится и сам Михаил Афанасьевич Булгаков и три его жены, в том числе и последняя Елена – прототип Маргариты.
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«Ближний город»
Фестиваль «Балтийский дом»
Когда: С 3 по 21 октября
Где: Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Билеты: В кассе театра
XXVII старейший в Петербурге международный театральный проходит в этом году под слоганом «Имитация жизни» и приготовил сплошь европейские премьеры. Так, литовский гений Эймунтас Някрошюс обратился уже в третий раз к «Иванову» Чехова, поставив его в Хорватском национальном театре (3 октября). Люк Персеваль, самый известный современный фламандский режиссер, 14 октября покажет сагу о жизни одной семьи Ругон-Маккаров, описанную в двадцати романах Эмиля Золя. Настоящий сериал на театральной сцене «Трилогия моей семьи», поставленный им в Гамбургском театре «Талия», берет в основу только пять из них, состоит из трех серий («Любовь», «Деньги», «Голод») и будет идти с полудня до позднего вечера. Кроме того, в программе спектакль «Ближний город» находящегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова. Он поставил комедию абсурда в Национальном театре Латвии по пьесе литовского драматурга Марюса Ивашкявичуса (21 октября).
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Сергей Шнуров
Опера «Бенвенуто Челлини»
Когда: 27 октября
Где: Концертный зал Мариинского театра
Билеты: На сайте театра
Режиссер Василий Бархатов в 23 года дебютировал постановкой в Мариинском театре, потом cделал карьеру в Европе и теперь возвращается в Петербург с третьей редакцией оперы «Бенвенуто Челлини». В ней на сцену Мариинки снова выйдет Сергей Шнуров. По мысли режиссера именно он воплощает единство владения мировой философской мыслью и умами самой широкой публики. Эти качества были присущи и человеку эпохи Возрождения – миланскому художнику Челлини.
«Барабаны в ночи»
Когда: 31 октября
Где: Александринский театр
Билеты: на сайте премии
В рамках осенних гастролей премии «Золотая маска» в Петербурге покажут завершение брехтовской трилогии Юрия Бутусова, которую он поставил для Театра им. А.С. Пушкина (две предыдущие части это – «Добрый человек из Сезуана» в том же столичном театре и «Кабаре.Брехт» в родном Ленсовета). Все три постановки роднит безудержная энергия распада и музыка, вгоняющая в транс зрителей и актеров.
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Диана Вишнева в роли Петрушки
Балет «Петрушка»
Когда: Ноябрь
Где: Мариинский театр
Хореограф Владимир Варнава переносит в Мариинку свой балет «Петрушка», впервые показанный на Дягилевском фестивале в Перми. Главную партию печального шута в нем исполняет Диана Вишнева. Жанр постановки — «чертова клоунада», время действия — абстрактное, а место — фантасмагорический цирк, образы которого на сцене воплотила художник Галина Солодовникова.
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«Небо в чемодане, или Цуцики в ночи»
Фестиваль «БТК-фест»
Когда: С 3 по 7 ноября
Где: Большой театр кукол
Темой Международный фестиваль «БТК-Фест: Театр актуальных кукол» этого года стал «Цирк». В программе множество спектаклей для детей от шести и старше, но что точно пропускать не советуем – это возрожденный легендарный хит худрука БТК Руслана Кудашова «Небо в чемодане, или Цуцики в ночи» от «золотомасочного» театра «Потудань», близкую по жанру к клоунаде притчу о бесконечном ожидании чуда.
Спектакль «Три Толстяка»
Когда: 7 ноября
Где: БДТ
Повесть Юрия Олеши о тиранах и героях-мечтателях, которую ставит в БДТ его художественный руководитель Андрей Могучий, родом из 1920-х годов. Этот короткий отрезок послереволюционных лет был насыщен эксцентричными экспериментами, удесятеренным пафосом отрицания прошлого и уникальным опытом циркизации театра. В день 100-летия Октябрьской революции спектакль о восстании народных масс против власти магнатов-монополистов будет выглядеть особенно актуально.
«Изгнание»
Когда: 16, 17 ноября
Где: Молодежный театр на Фонтанке
Билеты: на сайте премии
Пьесу про литовцев-эмигрантов литовский драматург Марюс Ивашкявичюс написал специально для литовского же режиссера Миндаугаса Карбаускиса, худрука театра Маяковского. Благодаря гастролям «Золотой маски» – постановку привезут в Петербург. После биографического «Канта» и «Русского романа» о семье Льва Толстого, в своей третьей общей постановке соавторы рассказывают о соотечественниках, покинувших свою родину и не нашедших счастья в Великобритании.
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Bodytraffic
Фестиваль Context. Diana Vishneva
Когда: 16, 18, 19 ноября
Где: Музей Эрарта, Мариинский театр, БДТ
Фестиваль современной хореографии, созданный пять лет назад в Москве, в год своего первого юбилея привозит мощную программу и в Петербург. На сцене музея Эрарта 16 ноября пройдет вечер молодых хореографов. Штутгартская компания Gauthier Dance представит в БДТ 18 ноября новый спектакль «Нижинский», созданный Марко Гёке, приглашенным хореографом NDT. На гала-закрытии фестиваля в Мариинке 19 ноября главный балетмейстер Балета Нюрнберга Гойо Монтеро покажет работу Asunder на музыку Вагнера и Шопена в исполнении танцовщиков Пермского театра оперы и балета. Итальянская балерина Алессандра Ферри, четыре года назад триумфально вернувшаяся на сцену в возрасте 50 лет, на этот раз появится в дуэте с другой мировой звездой, Германом Корнехо, чтобы исполнить номер Witness хореографа Уэйна Макгрегора на музыку Нильса Фрама. Танцевальная компания Bodytraffic из Лос-Анджелеса дебютирует в России с постановкой Green Bride в хореографии Барака Маршалла. Дуэт I Will Fall for You на музыку Woodkid, созданный прославленным хореографом Сиди Ларби Шеркауи, привезут к нам танцующие в Королевском балете Фландрии Дрю Джейкоби и Мэт Фулей. Также на закрытии покажут российскую премьеру двух постановок NDT: фрагмента из балета «Трилогия: Шостакович» хореографа Алексея Ратманского на музыку «Концерт № 1», а также работы Sarcasmen хореографа Ханса ван Манена. А создатель фестиваля Context Диана Вишнева исполнит с приглашенным солистом Балета Нюрнберга Оскаром Алонсо финальное па-де-де из балета Гойо Монтеро «Спящая красавица».
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Relache
Фестиваль «Дягилев. P.S.»
Когда: С 23 ноября по 1 декабря
Где: Большой зал Филармонии, Молодежный театр на Фонтанке, Театр музыкальной комедии, Александринский театр, БДТ
Билеты: На сайте фестиваля
На открытии главного петербургского фестиваля 23 ноября Теодор Курентзис в Большом зале Филармонии представит программу из Симфонии № 1 Густава Малера и Скрипичный концерт Альбана Берга (солистка — Патриция Копачинская). В программе также спектакль «Коко Шанель» (24 ноября), поставленный норвежским хореографом-абсурдистом Йо Стрёмгреном. Абсолютный эксклюзив фестиваля – новая постановка Уэйна Макгрегора (26 ноября). «Дягилев. P.S.» выступает сопродюсером балета «АвтоБИОграфия». Для него британский хореограф, интеллектуал и создатель собственного пластического языка дал генетикам расшифровать свой геном. После спектакля Татьяна Черниговская побеседует с Макгрегором о когнитивных способностях человека. 27 ноября скрипач Вадим Репин в БЗФ вместе с симфоническим оркестром под управлением Александра Титова исполнит знаменитый концерт Сибелиуса, а также симфоническую сюиту Римского-Корсакова «Шехеразада». 28 ноября в Александринском театре прима-балерина Большого театра Светлана Захарова покажет свою сольную программу Amore, на которую в Москве невозможно достать билеты. А 1 декабря труппа Национального хореографического центра Ballet de Lorraine (Балет Лотарингии) покажет в БДТ реконструкцию знаменитого спектакля 1924 года Relache на музыку соратника Дягилева композитора Эрика Сати, поставленного учеником Михаила Фокина шведом Жаном Бёрлином в декорациях художника-авангардиста Франсиса Пикабиа.
«Ахматова. Поэма без героя»
Когда: 28, 29 ноября
Где: БДТ
Билеты: на сайте премии
Спектакль худрука Гоголь-центраКирилла Серебренникова по поэме Анны Ахматовой входит в цикл его театра о главных русских поэтах ХХ века наравне с «Пастернак. Сестра моя жизнь» Максима Диденко и «Мандельштам. Век-волкодав» Антона Адасинского. Постановка новая, но исполнительница главной роли и сорежиссер Алла Демидова находится в диалоге с великой поэтессой уже очень давно: много лет читает на поэтических вечерах ее стихи, выпустила книгу-анализ «Ахматовские зеркала». И на бумаге и на сцене получается больше, чем просто интерпретация текста. Спектакль приедет в Петербург в рамках гастролей «Золотой маски».
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«Колыбельная для Софьи»
Фестиваль «Мастерские»
Когда: С 3 по 13 декабря
Где: БДТ, Театр на Литейном, Юсуповский дворец
Худрук театра «Мастерская» Григорий Козлов отметит его 20-летний юбилей новым фестивалем, список участников которого способен вызвать восторженный обморок театралов. Его идея — собрать вместе актерские курсы, которые стали театрами, и театры, в которых сохраняется принцип студийности. Так, столичная Мастерская Фоменко покажет в Петербурге спектакль «Проклятый Север», созданный молодыми стажерами театра в рамках творческой программы «Пробы и ошибки». Студия театрального искусства – камерную «Киру Георгиевну» Сергея Женовача с Марией Шашловой в заглавной роли. В постановке «Фолкнер. Молчание» будет участвовать практически весь актерский состав «Июль ансамбля», девятой мхатовской студии под руководством Виктора Рыжакова. Из Воронежа приедет Камерный театр Михаила Бычкова с «Грозой». Авторский театр Алексея Песегова из Минусинска вообще приедет в Петербург впервые за всю свою историю и покажет нашумевшую «Колыбельную для Софьи» по Михаилу Замятину.
Спектакль «Гамлет»
Когда: 22 декабря
Где: Театр имени Ленсовета
Главный режиссер Театра имени Ленсовета как никто умеет превращать глубокомысленные тексты в задорные, зрелищные спектакли, не лишенные при этом тонких и содержательных деталей. Первый «Гамлет» Юрия Бутусова 2005 года в МХТ с Хабенским, Трухиным и Пореченковым стал своего рода манифестом петербуржцев, перебравшихся в Москву. Новая интерпретация шекспировского блокбастера обещает удивить распределением ролей — вполне возможно, что мы увидим датского принца в исполнении одной из ведущих актрис театра. Но все еще может перемениться.
Текст: Виталий Котов, Анастасия Ким, Дмитрий Ренанский
Фото: архивы пресс-служб
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