На что (срочно!) брать билеты в театрах — гид до конца 2017 года

Фестиваль Context. Diana Vishneva

Когда: 16, 18, 19 ноября

Где: Музей Эрарта, Мариинский театр, БДТ

Фестиваль современной хореографии, созданный пять лет назад в Москве, в год своего первого юбилея привозит мощную программу и в Петербург. На сцене музея Эрарта 16 ноября пройдет вечер молодых хореографов. Штутгартская компания Gauthier Dance представит в БДТ 18 ноября новый спектакль «Нижинский», созданный Марко Гёке, приглашенным хореографом NDT. На гала-закрытии фестиваля в Мариинке 19 ноября главный балетмейстер Балета Нюрнберга Гойо Монтеро покажет работу Asunder на музыку Вагнера и Шопена в исполнении танцовщиков Пермского театра оперы и балета. Итальянская балерина Алессандра Ферри, четыре года назад триумфально вернувшаяся на сцену в возрасте 50 лет, на этот раз появится в дуэте с другой мировой звездой, Германом Корнехо, чтобы исполнить номер Witness хореографа Уэйна Макгрегора на музыку Нильса Фрама. Танцевальная компания Bodytraffic из Лос-Анджелеса дебютирует в России с постановкой Green Bride в хореографии Барака Маршалла. Дуэт I Will Fall for You на музыку Woodkid, созданный прославленным хореографом Сиди Ларби Шеркауи, привезут к нам танцующие в Королевском балете Фландрии Дрю Джейкоби и Мэт Фулей. Также на закрытии покажут российскую премьеру двух постановок NDT: фрагмента из балета «Трилогия: Шостакович» хореографа Алексея Ратманского на музыку «Концерт № 1», а также работы Sarcasmen хореографа Ханса ван Манена. А создатель фестиваля Context Диана Вишнева исполнит с приглашенным солистом Балета Нюрнберга Оскаром Алонсо финальное па-де-де из балета Гойо Монтеро «Спящая красавица».