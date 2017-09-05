Владимир Путин впервые прокомментировал арест Серебренникова

Домашний арест в рамках уголовного дела о хищениях в отношении режиссера Кирилла Серебренникова не означает, что он в чем-то виноват, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в китайском Сямэне, которая транслировалась в эфире "России 24«.«Виноват он или нет, может определить только суд», — подчеркнул Путин.

В качестве примера президент привел ряд других уголовных дел против деятелей культуры. «У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?», — задался вопросом глава государства.

Серебренникову «за два-три года» по линии федерального и московского бюджетов выделили в общей сложности 1 млрд рублей, отметил Путин. «Если вы посмотрите финансирование по линии правительства — это где-то 300 млн рублей. А по линии правительства Москвы — где-то 700 млн за два-три года», — сказал он.

Путин добавил, что к творчеству Серебренникова можно относиться по-разному, но «если власть финансирует — значит, она относится, как минимум, нейтрально и дает возможность художнику творить, работать». «К Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег», — резюмировал российский лидер.

Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в организации преступной схемы хищения. По версии следствия, компания режиссера «Седьмая студия» похитила 68 млн рублей, выделенных на театральные постановки. Серебренников отрицает, что имел отношение к хозяйственной деятельности, и заявил, что виновным себя не признает.

По материалам «ДП»