Александринский театр покажет «Маскарад» на сцене Большого

Александринский театр приедет с «историческими» гастролями в Большой театр 9 и 10 сентября. На главной сцене страны покажут спектакль Валерия Фокина «Маскарад. Воспоминания будущего» по драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» и спектаклю Всеволода Мейерхольда 1917 года.

В постановке воссоздадут признанный шедевр мировой театрально-декорационной культуры –– комплекс сценического оформления и костюмов по эскизам главного художника Дирекции императорских театров Головина, также будет реконструирована режиссерская партитура Мейерхольда.

Таким образом, Александринский театр завершит юбилейные торжества в честь 100-летия премьеры мейерхольдовского «Маскарада». Именно на сцене петербургского театра в дни Февральской революции и состоялась премьера постановки.

Помимо этого, в программе гастролей также церемония возложения цветов на могилу первого директора императорских театров, поэта и драматурга Сумарокова, круглый стол руководителей ведущих театров России под председательством художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина и генерального директора Большого театра России Владимира Урина. Тема: «Дирекция Императорских театров: исторический опыт управления и возможности его современного использования», а завершит гастрольное турне программа лекций и кинофильмов «Столетний Маскарадъ: Москва — Санкт-Петербург», подготовленная Государственной Третьяковской галерей.

Программа позволит проследить преемственность традиций серебряного века в культуре советской эпохи на примере судьбы как самой лермонтовской драмы, так и создателей легендарного спектакля.

Узнать более подробно о программе гастролей, а также приобрести билеты на мероприятия можно на сайте Александринского театра.