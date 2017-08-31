Гид: что смотреть на театральном фестивале «Александринский»

Разменяв второй десяток лет, «Александринский» не теряет своих лидирующих позиций, по-прежнему оставаясь самым осмысленным и передовым театральным форумом Петербурга. Хедлайнер этого года — и по значению, и по порядку появления на фестивале — «Площадь героев» классика польского театра Кристиана Люпы (1, 2 сентября). Словом «гений» в экзальтированной околотеатральной среде принято разбрасываться без зазрения совести, но к Люпе это определение даже самые сдержанные в оценках эксперты применяют спокойно и уверенно: медитативные, погружающие публику в состояние транса спектакли легендарного режиссера — всегда откровение и испытание. Десять лет назад свою первую (и пока единственную) постановку в России Люпа выпустил именно в Александринке: его «Чайка» завоевала все мыслимые призы и награды, став предметом театрального культа.

В планах значилась и новая коллаборация, но потом случился Крым — и ехать в Петербург Люпа отказался наотрез. Приходится только гадать, какие чудеса дипломатического искусства пришлось проявить худруку Александринки Валерию Фокину, но факт остается фактом: программу фестиваля открывает хронологически последняя работа польского мастера, поставленная в минувшем сезоне в Вильнюсе. Судя по главному хиту прошлогоднего Авиньонского фестиваля, с годами 73-летний Люпа лишь укрепил свою репутацию нарушителя всех мыслимых табу: площадь Героев — место в центре Вены, где в 1938 году жители города приветствовали Гитлера после аншлюса, а в инсценировке романа Томаса Бернхарда режиссер размышляет о неизжитой вине австрийцев за нацистское прошлое.