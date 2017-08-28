Актриса Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова

Более 30 иностранных актеров, режиссеров и музыкантов, среди которых лауреаты «Оскара» и Нобелевской премии, подписали петицию в защиту режиссера Кирилла Серебренникова. Текст обращения был опубликован на сайте Change.org на немецком и английском языках. Среди подписавшихся — оскароносная актриса Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, актер Ларс Айдингер, пианист Игорь Левит, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф и другие.

Организовали сбор подписей немецкий режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург.

Иностранные деятели культуры считают, что обвинения, выдвинутые против Серебренникова, несостоятельны. Художественного руководителя «Гоголь-центра», по их мнению, арестовали «с целью заставить замолчать международно признанного режиссера». Помимо этого, в петиции звучит призыв к Генпрокуратуре России прекратить преследование и отпустить режиссера из-под домашнего ареста.



«Мы призываем представителей руководства наших стран сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации, и не попал в тюрьму», — говорится тексте письма.