Актриса Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова
Более 30 иностранных актеров, режиссеров и музыкантов, среди которых лауреаты «Оскара» и Нобелевской премии, подписали петицию в защиту режиссера Кирилла Серебренникова. Текст обращения был опубликован на сайте Change.org на немецком и английском языках. Среди подписавшихся — оскароносная актриса Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, актер Ларс Айдингер, пианист Игорь Левит, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф и другие.
Организовали сбор подписей немецкий режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург.
Иностранные деятели культуры считают, что обвинения, выдвинутые против Серебренникова, несостоятельны. Художественного руководителя «Гоголь-центра», по их мнению, арестовали «с целью заставить замолчать международно признанного режиссера». Помимо этого, в петиции звучит призыв к Генпрокуратуре России прекратить преследование и отпустить режиссера из-под домашнего ареста.
«Мы призываем представителей руководства наших стран сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации, и не попал в тюрьму», — говорится тексте письма.
Ранее cкрипач и дирижер Гидон Кремер выступил с заявлением в связи с арестом режиссера Кирилла Серебренникова, режиссер и драматург Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо. В поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» также высказались кинокритик Антон Долин, режиссер Анна Меликян, сценарист Ольга Погодина-Кузмина, бывший министр финансов Алексей Кудрин и многие другие. В суде за Серебренникова поручились актеры Данила Козловский, Валерий Гаркалин, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, директор «Первого канала» Константин Эрнст и другие деятели искусства и шоу-бизнеса.
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