Открытое письмо драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева в поддержку Кирилла Серебренникова

Я, драматург и режиссер Иван Вырыпаев, в связи с арестом моего товарища и коллеги режиссера Кирилла Серебренникова, хотел бы обратиться к деятелям российской культуры.

Коллеги, друзья! Давайте скажем себе честно, что арест Кирилла Серебренникова снова останется безнаказанным для той власти, которая управляет сегодня Россией. Я вижу, как большинство из вас написали свои письма в поддержку, пришли на митинг, дали интервью и даже обратились к президенту. И это, уже простите, становится трагикомичным явлением. Ведь тем временем, большинство из вас продолжают снимать свои фильмы, ставить спектакли и получать дотации от Министерства культуры. Так или иначе, сотрудничая с этой властью и думая, что своим творчеством и своей гражданской позицией мы можем что-то поменять в этой стране, или вносить свой посильный вклад в эти перемены, мы просто в очередной раз, обманываем сами себя и свою страну. И это, простите, действительно выглядит очень инфантильно.

Для начала, хорошо бы было честно определить, чем и кем является эта власть. В 1917 году в России произошел вооруженный переворот и власть перешла к незаконно созданному правительству «большевиков». Власть этой группы людей устроило кровавый террор против своих граждан. Владимир Ленин и Иосиф Сталин безусловно являются преступниками и достойны только одного — всеобщего осуждения. С 1917 года и до сегодняшнего дня власть в России не поменялась. Сегодняшняя власть открыто наследует власти террористической организации «большевиков». Памятники Ленину стоят почти в каждом городе, его тело лежит на Красной площади, не говоря о том, что даже сегодня устанавливаются бюсты и памятники Сталину. Также власть открыто использует атрибутику террористической организации «большевиков»: знамена, символы, название улиц именами главарей красного террора, музыку коммунистического гимна (на другие слова) и т.д.

В 1991 году после распада СССР в России не было проведено всенародного референдума, по вопросу, чем и кем теперь является Россия. И какое отношение эта современная Россия имеет к незаконной власти «большевиков». Формально мы стали называться Российская Федерация, но наши государственные идеалы по-прежнему наследуют идеалы власти «большевиков».Отречения от преступлений Ленина и Сталина, общего покаяния совершенно не было. Ленин до сих не захоронен, а политический символ «серп и молот», который в большинстве цивилизованных стран приравнивается к фашистской свастике, до сих открыто присутствует впубличном пространстве и как атрибутика, и как сувениры, и как память, которую открыто почитают в нашей стране. Достаточно пройти по Старому Арбату и увидеть, как там все буквально пестрит красными звездами, буденовками, Лениными и Сталиными. Представьте, что в центре Берлина в таком количестве продавалась бы фашистская символика.

Но основная проблема в том, что в сознании россиян и многих деятелей культуры, «большевизм» не равен фашизму. И в этом, пожалуй, главная проблема России и во внутреннем построении своего общества и в коммуникации с другими странами, особенно странами Европы. Но нужно понимать, что этого разотождествления современной России со своей «большевистской» идеологией не происходит еще и потому, что сегодняшняя власть является наследникамитой незаконной преступной власти, которая до сих удерживает контроль над обществом со времен октябрьской революции. И интересно, что главным аргументом Владимира Путина, оправдывающим захват территории Крыма и вообще участия России в конфликте на Украине, является аргумент – что на Украине произошел государственный переворот и у власти находятся незаконная политическая группировка, но ведь именно это можно сказать и о России, где сегодняшняя власть является прямым наследником незаконно пришедшей к власти террористической группировки «большевиков». Во всяком случае, официального отказа от деятельности коммунистического режима и его атрибутов, признания незаконным правление этого режима, признание его преступным и запрещение его атрибутики и символов не произошло. Именно отсюда берут свое начало конфликты со странами Прибалтики, Польши и других стран бывшего «соцлагеря». И именно поэтому возникло такое неприятия современной России и русского языка рядами стран (Украина, страны Балтии и д.р.) поскольку русский язык напрямую ассоциируется с властью, оккупировавшей не только Россию, но и после Второй мировой войны ряд стран восточной Европы. Разумеется, такое отношение к русскому языку следовало бы поменять, как в свое время это сделала послевоенная Германия, потратив огромные средства и силы на отделение «всего немецкого» от «всего фашистского», но в том, то и дело, что такая работа не была проведена и именно, потому что нынешняя власть все еще является наследником власти Сталина, — власти, которая открыто вступила в сговор с гитлеровским правительством, поддерживала действия фашистов в отношении других стран и даже сама участвовала в военных действиях напав, например, в 1939 году на территорию Польши, и получается, что эта власть до сих пор по сути, является правящей властью. И если в конце 90-х и начале 2000 годов эта позиция власти каким-то образом скрывалась и замалчивалась, то сегодня, эта позиция снова очень открыто проявлена.

Я являюсь гражданином России, и я считаю Россию своей Родиной, своим домом. Домом, в который много лет назад ворвались вооруженные люди, и стали грабить, убивать, насиловать, разрушать церкви, уничтожать веру людей в свою изначальную духовную свободу, и сейчас, эти преступники по сути все также находятся у власти. Я не люблю обижать людей, и не хочу специально кого-то оскорбить. В том числе и людей власти, потому что, скорее всего, они, как говорится, «не ведают что творят». Но, наблюдая открытую позицию России по многим важным мировым политическим вопросам, я все же не могу равнодушно смотреть на то, к какой общей катастрофе это нас ведет. И это именно потому, что данная позиция России напрямую наследует политическую позицию коммунистического режима, отрицая многие факты формально, например «сталинизм», но при этом продолжая считать коммунистический режим – очередной вехой в развитии российского государства, а не ее «черными временами» и трагической ошибкой. А не признав своей ошибки нельзя ее исправить, вернее, просто нет такой потребности ее исправлять.

И вот теперь, очередной, по сути уже, к сожалению, «обычный» случай с очередным арестом людей. И мы — деятели культуры — снова пишем эти свои письма, пытаясь объяснить власти, что они не правы, пытаясь добиться справедливости и уважения. Но к кому мы обращаемся и о чем мы просим? Это ведь, тоже самое, что просить у Сталина простить Мейрхольда, а собственно почему это Сталин должен был кого-то прощать? Сталин и его режим действовал последовательно и как говорится современным языком: «в своем формате». И мне, простите, унизительно наблюдать замечательного режиссера Алексея Учителя, который борется за свой фильм с атаковавшими его депутатами и попами, но при этом сознательно не высказывает никаких претензии ни к власти, ни лично к президенту, как будто бы депутат или митрополит являются главной причиной того, что происходит с его фильмом. Разве, вы так правда считаете, Алексей Ефимович? Ведь при этой власти вполне нормально, то, что происходит с вашим фильмом. Пишу это, конечно, из уважения к вам и от боли, видя как вы и другие уважаемые коллеги все же в очередной раз добиваетесь дотации от Минкульта на ваш очередной фильм, который, возможно, и не запретят, потому что теперь вы будете осторожней, и вы выберете тему попроще и побезобидней. Вы что не понимаете, что Министерство культуры РФ во главе с сегодняшним министром — это наследники все того же коммунистического режима, только теперь они более доброжелательны и не так уж жестоки, ведь вам дали прокатное удостоверение, и вас не расстреляли. И Кирилла Серебренникова не расстреляли как Мейрхольда, а всего лишь публично оскорбили и отправили под арест. Значит, сейчас времена получше, да?