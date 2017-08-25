Алексей Герман-младший: «Арест Серебренникова портит имидж страны»

В «Ленфильме» состоялась пресс-конференция, во время которой режиссер Алексей Герман-младший высказался об аресте режиссера Кирилла Серебренникова.

«Многие знают Кирилла и считают, что он талантливый человек и эмоционально не верят в то, что он мог в чем-то участвовать. Нельзя вынуть огромный процент из бюджета и куда-то похитить», — заявил Герман-младший. — Я лично был на встрече с Владимиром Путиным несколько лет назад, когда театральные деятели просили немного изменить формы закона, потому что любая хозяйственная деятельность в театре слишком строго регламентируется. Мне очень печально сейчас, когда говорят: «рука руку моет, казнокрады,все они что-то там воруют». Это абсолютно неправильный подход. Если у человека есть какая-то коммерческая фирма и вы проводите по этому поводу следственные действия, то сделайте это, пожалуйста, адекватно».



Режиссер добавил, что вся ситуация в целом превратилась в показательный процесс.Он призвал Следственный комитет к правильному выдвижению обвинения. «В той форме, в которой это сейчас происходит, это слишком сильно раскалывает общество. Россию излишне истерично обвиняют во вмешательстве в выборах, что мы самые плохие, хуже нас нет никого на свете... Зачем вы так портите имидж нашей страны?» — спрашивает Герман-младший.