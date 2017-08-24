Заявление Гидона Кремера об аресте Кирилла Серебренникова: «Он — олицетворение морали»

Но совершенно очевидно, что круг людей, которому поручено вершить правосудие, начисто лишен понятия человеческих норм. Судьи per se сами являются нарушителями кодекса уважения прав, уже не говоря о том, что им совершенно чужд мир искусства.

Правосудие ли это?

Очевидно и то, что попрание элементарных прав человека было и продолжает быть печальной традицией русского общества. Получается, что от уважения до дикости (не осужденный свидетель по делу — в клетке!) один шаг.

И он сегодня снова был сделан, когда творческого человека — без явных на то причин — в очередной раз (вспомним недавнюю отмену премьеры балета «Нуреев» в Большом театре, а теперь — остановку съемок фильма о Викторе Цое в Петербурге) лишили права на работу.

Думаю, что все те, кто в оправдание акции выражают лишь недоумение или ссылаются на повсеместно распространенные — и в артистических кругах! — теневые способы получать и «отмывать» деньги, также показывают определенное равнодушие к развитию событий и тем самым открыто предают как своего коллегу, так и свою гражданскую совесть. Само звание артиста предполагает определенную мораль, и я уверен, что Кирилл Серебренников — ее олицетворение.

Да, согласен, — право должно быть на всех одно, но это не означает, что за его нарушения должен отвечать один за всех.