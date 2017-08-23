Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест

Судья Басманного суда Москвы отправил под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. Такая мера пресечения будет длиться до 19 октября. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из суда.

Изначально следствие запрашивало именно такую меру пресечения для художественного руководителя «Гоголь-центра». По условиям домашнего ареста, он не сможет ходить в театр или будет это делать только с разрешения следователя.

В суде было указано, что у Серебренникова есть вид на жительство в Латвии и недвижимость за границей. По мнению обвинителей, если он выйдет на свободу, то сможет воздействовать на свидетелей или уничтожить улики. Следователь также добавил, что другой фигурант дела о хищении 68 млн рублей Екатерина Воронова ранее уничтожила часть доказательств.

С речью Кирилла Серебренникова в суде можно ознакомиться здесь. Список деятелей культуры, которые поручились за режиссера в суде - здесь.