Кирилл Серебренников рассказал об аресте

Худрук «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников после своего задержания ночью в Петербурге был перевезен в Москву на микроавтобусе. Поездка длилась около 9 часов, рассказал он телеканалу «Дождь».

По словам режиссера, его около полуночи «забрали практически со съемочной площадки» в Петербурге. Допрос в московском СКР шел с 09:00 до 17:00. Серебренников рассказал, что после задержания он позвонил своему адвокату и коллегам, которым сказал «во что бы то ни стало» выпустить новый спектакль.

Серебренников также заявил, что «поражен» предъявленным ему обвинением и считает его «удивительным». Режиссер пояснил, что регулярно виделся со следователями по делу «Седьмой студии», по которому ранее проходил как свидетель. Он назвал задержание «показательным», а выдвинутые против него обвинения абсурдными.

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал ТАСС, что после допроса в СК режиссер Кирилл Серебренников был перемещен в изолятор временного содержания № 1 (ИВС-1) ГУ МВД по Москве. Члены ОНК уже посетили его в ИВС.

«Он содержится в двухместной камере. Вместе с ним находится гражданин, обвиняемый за взятку, вполне адекватный, вежливый человек. Утром Серебренникову предоставят возможность помыться в душе», — сообщил Мельников. Он добавил, что режиссер не высказывает претензий к сотрудникам изолятора и на условия содержания не жалуется.

22 августа стало известно о задержании режиссера по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». После этого Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признал. Как ожидается, суд изберет режиссеру меру пресечения 23 августа. Заседание в Басманном суде назначено на 12:00. Многие деятели культуры, в числе которых писатель Борис Акунин, сценарист Ольга Погодина-Кузмина и кинокритик Антон Долин, высказали слова поддержки в адрес режиссера.

По материалам «ДП»

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