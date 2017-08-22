UPD: Режиссера Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве

Следственный комитет сообщил о задержании режиссера Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве. В скором времени ему должны предъявить обвинение. По версии следствия, режиссер в 2011–2014 годах организовал хищение «не менее 68 миллионов рублей», выделенных на его театральный проект «Платформа».

Ранее СК заявил о том, что Серебренников вместе с Алексеем Малобродским и Юрием Итиным создали компанию «Седьмая студия» для «реализации преступного умысла» на хищение бюджетных средств. Такие слова приводил РБК со ссылкой на постановлении о привлечении фигурантов дела «Седьмой студии» в качестве обвиняемых, зачитанных на заседании Мосгорсуда. Режиссер Серебренников долгое время находился в статусе свидетеля, а Алексею Малобродскому и Юрию Итину уже были предъявлены обвинения. Ранее Серебренников сообщил, что у него отобрали загранпаспорт и он не может выехать по работе в Германию.

В конце мая в его квартире и в «Гоголь-центре» прошли обыски в рамках этого дела.

UPD: Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет. Свою вину Серебренников не признал.