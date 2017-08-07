У Кирилла Серебренникова отобрали загранпаспорт

Режиссер Кирилл Серебренников заявил о том, что не может выехать в Германию, так как ранее у него забрали загранпаспорт. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung.

Режиссер должен был ставить в Штутгарте сказочную оперу «Ганс и Гретель» Энгельберта Хумпердинка.

«Я надеюсь, что смогу выполнить мой договор. Я буддист, я медитирую, так я пытаюсь справиться со своими делами», — сказал он. Серебренников также сообщил, что с ним связался директор Большого театра Владимир Урин с тем, чтобы узнать о его планах в декабре — Урин планирует показать балет «Нуреев» 9 и 10 декабря.

Напомним, Серебренников проходит свидетелем по делу о хищениях в «Седьмой студии», которую он основал. В конце мая в его квартире и в «Гоголь-центре» прошли обыски в рамках этого дела. В конце июля режиссер начал съемки байопика о Викторе Цое в Петербурге. Фильм расскажет об истории становления рок-иконы: конце 70-х - начале 80-х годов, когда 18-летний Цой записывал свой первый альбом, играл на бас-гитаре в группе «Палата N 6» и пел в электричках.