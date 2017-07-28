Актриса Юлия Ауг о своем спектакле и съемках в фильме о Цое у Серебренникова

Показ моей постановки – отличный повод приехать в Петербург, а пробуду я тут почти весь август: после фестиваля начнутся съемки фильма Кирилла Серебренникова о молодежи времен перестройки и Викторе Цое. В нем снова, как и в «Ученике», играем я и Александр Горчилин.

Хотя я росла в Эстонии, но родилась здесь. Поэтому мама и папа с детства привозили меня в Ленинград. Мы останавливались у одноклассницы отца, тети Гали, которая жила в доме на углу улиц Моховой и Пестеля. Они дружили всю жизнь и не утратили связь, несмотря на папину ссылку. В 1937 году, когда ему было 15 лет, моего деда расстреляли, а его, как сына врага народа, отправили в Пермскую область.

Лет с пяти родители начали водить меня в ленинградские музеи. Помню, как Кунсткамера нанесла мне настоящую психотравму – для меня ее экспонаты оказались слишком страшным опытом. Но чаще мы все же ходили в Эрмитаж и Русский музей. Папа учился в специализированной школе при Академии художеств и у него была своя система, как знакомить меня с искусством. Каждый раз мы целенаправленно шли в один-два зала, которые подробно изучали. Когда я выросла, у меня были не сумбурные, а четко структурированные знания об истории искусства. Сейчас, пожалуй, мой самый любимый музей в Петербурге – это корпус Бенуа Русского музея.