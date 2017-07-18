Прокуратура назвала незаконным арест бывшего директора «Гоголь-центра»

Прокуратура заявила о незаконности ареста бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, которого заключили под стражу 21 июня по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает портал Meduza. Из слов представителя прокуратуры следует, что обвинение было предъявлено до того, как возбудили уголовное дело.

«Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно», — заявили в ведомстве.

В поддержку бывшего директора «Гоголь-центра» выступили руководители Центра имени Мейерхольда, Театра.doc, Театра имени Евгения Вахтангова, а также режиссеры Андрей Звягинцев, Андрей Прошкин и другие деятели искусства.

Адвокат обвиняемого Ксения Карпинская потребовала немедленного освобождения своего клиента. «Сейчас следствие задним число возбуждает уголовное дело <…> Все документы были состряпаны сегодня», — сказала она.

Второй адвокат Малобродского Юлия Лахова заявила: «У нас было только одно уголовное дело, именно по эпизоду о постановке спектакля „Сон в летнюю ночь“ <…> Вчера суд ушел на решение, 12 июля был допрос Малобродского по существу предъявленного обвинения, а сегодня, 18 июля, выясняется, что дело — не то».

Следствие просит продлить срок ареста Малобродского до 19 октября.