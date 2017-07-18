Прокуратура назвала незаконным арест бывшего директора «Гоголь-центра»

Прокуратура заявила о незаконности ареста бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, которого заключили под стражу 21 июня по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает портал Meduza. Из слов представителя прокуратуры следует, что обвинение было предъявлено до того, как возбудили уголовное дело. 

«Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно», — заявили в ведомстве. 

В поддержку бывшего директора «Гоголь-центра» выступили руководители Центра имени Мейерхольда, Театра.doc, Театра имени Евгения Вахтангова, а также режиссеры Андрей Звягинцев, Андрей Прошкин и другие деятели искусства. 

Адвокат обвиняемого Ксения Карпинская потребовала немедленного освобождения своего клиента. «Сейчас следствие задним число возбуждает уголовное дело <…> Все документы были состряпаны сегодня», — сказала она. 

Второй адвокат Малобродского Юлия Лахова заявила: «У нас было только одно уголовное дело, именно по эпизоду о постановке спектакля „Сон в летнюю ночь“ <…> Вчера суд ушел на решение, 12 июля был допрос Малобродского по существу предъявленного обвинения, а сегодня, 18 июля, выясняется, что дело — не то».

Следствие просит продлить срок ареста Малобродского до 19 октября.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Максим Диденко снял спектакль в формате виртуальной реальности

Владимир Кехман уходит с поста главы Новосибирского оперного театра

В квартите Бродского устроят Retweet для публики

Как Екатерина Галанова сделала крупнейший фестиваль балета в России?

Фестиваль «Точка доступа»: спектакли в обычных квартирах, Русском музее и гараже

UPD: Большой театр назвал причину отмены балета «Нуреев» Серебренникова

Театр «Балтийский дом» устраивает распродажу билетов на спектакли

Худрук Михайловского театра вышел из декрета