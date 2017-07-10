Фестиваль «Точка доступа»: спектакли в обычных квартирах, Русском музее и гараже

Румынская художница Александра Пиричи, любимица Венецианской биеннале и автор перформансов для «Тейт Модерн», представит в залах Русского музея живую выставку «Хрупкие инструменты вовлечения». Это хореографическая и вербальная субъективная выборка образов, мемов и легенд поп-культуры: до неразличимости похожие друг на друга выступления первых леди США Мишель Обамы и Меланьи Трамп здесь переходят в стихотворение Ахматовой «Земля хотя и не родная», а холст Натальи Гончаровой «Велосипедист» оказывается в одном ряду с «Умирающим лебедем» Анны Павловой в постановке Михаила Фокина. Немецкая экспериментальная труппа andcompany&Co. создала специально для фестиваля лекцию-концерт «Возвращение в Леннонград», в которой всемирной истории придется смириться с сослагательным наклонением: большевики объединяются с «Битлз» и провозглашают «марксизм-леннонизм». Швейцарский режиссер Борис Никитин для нас переосмыслил моноспектакль «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», который посвящен сомнениям апостола Фомы — одному из ключевых вопросов веры.