Фестиваль «Точка доступа»: спектакли в обычных квартирах, Русском музее и гараже

Идеолог «Точки доступа» и куратор одной из ее программ Андрей Пронин дает мастер-класс, как превратить весь Петербург в театр, показывая перформансы в Русском музее, парке Победы и обычных квартирах. А заодно популярно объясняет: что смотреть на фестивале и почему эти спектакли непременно стоит посетить.  

  • Для спектакля «В гостях. Европа» помочь в поисках квартир в центре просили петербуржцев

  • Спектакль «Охота» — квинтэссенция заветов смотра: зрители превращаются в участников действия и выходят на улицы города.

  • В «Дознании» зрители меняются местами с артистами

В летнем фестивале искусств «Точка доступа» мы разрешаем извечную оппозицию содержания и формы: показываем нетривиальные постановки и представления, в которых сплошь нарушаются правила и заветы классического репертуарного театра, в нестандартных локациях: Московском парке Победы, ДК связи, обычных квартирах в центре. Поиск другого подхода оказался близок Фонду Михаила Прохорова — наш проект стал одним из победителей его конкурса грантов «Новый театр».

  • Залы Русского музея 

  • «Велосипедист» Натальи Гончаровой

Румынская художница Александра Пиричи, любимица Венецианской биеннале и автор перформансов для «Тейт Модерн», представит в залах Русского музея живую выставку «Хрупкие инструменты вовлечения». Это хореографическая и вербальная субъективная выборка образов, мемов и легенд поп-культуры: до неразличимости похожие друг на друга выступления первых леди США Мишель Обамы и Меланьи Трамп здесь переходят в стихотворение Ахматовой «Земля хотя и не родная», а холст Натальи Гончаровой «Велосипедист» оказывается в одном ряду с «Умирающим лебедем» Анны Павловой в постановке Михаила Фокина. Немецкая экспериментальная труппа andcompany&Co. создала специально для фестиваля лекцию-концерт «Возвращение в Леннонград», в которой всемирной истории придется смириться с сослагательным наклонением: большевики объединяются с «Битлз» и провозглашают «марксизм-леннонизм». Швейцарский режиссер Борис Никитин для нас переосмыслил моноспектакль «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», который посвящен сомнениям апостола Фомы — одному из ключевых вопросов веры.

  • «В гостях. Европа»

  • «В гостях. Европа»

  • «В гостях. Европа»

  • «Охота»

  • «Дознание»

  • «Дознание»

Немецко-швейцарский проект Rimini Protokoll, авторы «Remote Петербург» и дважды лауреаты самой престижной германской театральной награды Faust, покажет постановку «В гостях. Европа», в которой снова предложат публике стать актерами: прийти в обычную квартиру в центре города, чтобы в ходе кухонных разговоров по заданию режиссера обсудить границы личности, жилища, страны, континента, проблемы миграции и даже свою заработную плату. Финская арт-группа Toisissa tiloissa подготовила постановку-квест «Охота», в которой зрители в образе волков по одному окажутся в разных локациях на улицах города, чтобы в конце концов собраться в стаю. Молодой режиссер Михаил Тычинин представит проект — номинант «Золотой маски» — «Дознание» хабаровского ТЮЗа по документальной пьесе Петера Вайса: мощное антифашистское высказывание памяти жертв Второй мировой войны и пример радикального театрального языка. Зрители тут играют, а актеры на них смотрят.

  • Юлий Ауг

  • «Злачные пажити»

  • «Злачные пажити»

  • «Злачные пажити»

  • «Злачные пажити»

Экс-актриса петербургского ТЮЗа, звезда картин «Овсянки» и «Ученик» Юлия Ауг привезет в родной город спектакль в жанре хоррор «Злачные пажити» по рассказам Анны Старобинец. Молодой и дерзкий режиссер Сергей Чехов покажет «Столкновение с бабочкой» — альтернативную историю по фантастическому роману Юрия Арабова: человек, похожий на Ленина, и человек, похожий на Николая II, попробуют подружиться, все исправить и начать с чистого листа. А режиссер Радион Букаев подготовил придуманный при участии психологов семейный квест на открытом воздухе «Бабушкины очки».

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