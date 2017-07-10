UPD: Большой театр назвал причину отмены балета «Нуреев» Серебренникова

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объяснил перенос премьеры балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова. На пресс-конференции телеканала «Дождь» он сообщил о том, что причиной отмены премьеры является неготовность спектакля. Данное решение было принято всей труппой, в том числе и самим Серебренниковым.

В итоге премьера «Нуреева» пройдет 4-5 мая 2018 года. Напомним, изначально балет, режиссером которого является Серебренников, должен был быть представлен публике завтра, 11 июля.

Репетиции балета начались в конце января. Зимой директор Большого театра получил сценарий спектакля от Серебренникова и не препятствовал дальнейшей работе над постановкой. Тем не менее, Урин назвал «достаточно трудным» период времени с января по февраль — в театре проходил фестиваль, посвященный Юрию Григоровичу, артисты балета были полностью заняты, и репетиции проводились выборочно, а в мае труппа уехала на гастроли в Японию и вернулась только за 20 дней до премьеры. По словам Урина, перед премьерой стало понятно, что это «не просто балетный спектакль», а спектакль, в котором «хоровые оперные солисты, большая массовка помимо балетной составляющей», а посмотрев финальный прогон, стало понятно, что балет «сделан плохо».

Что касается самого режиссера Кирилла Серебренникова, то он настал комментировать произошедшее. «Это решение театра. Вот так они решили», — сказал он. Напомним, Кирилл Серебренников поставил биографический балет с историческими костюмами о знаменитом балетном танцовщике Рудольфе Нурееве. Сейчас личность Нуреева привлекает все больше внимания деятелей искусства — в Петербург приезжал британский актер и режиссер Рэйф Файнс, который готовит биографическую картину о балетном танцовщике.

UPD: Инициатором отмены премьеры балета стал министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом сообщил ТАСС.

«По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными», — пояснил собеседник ТАСС. Кроме того, в оформлении спектакля используется фотография танцовщика Рудольфа Нуреева, на которой он изображен полностью обнаженным.

В свою очередь, собеседник РБК, близкий к руководству Министерства культуры, подтвердил, что решение о снятии балета принимал Владимир Мединский. По словам источника, в ведомстве сочли, что постановка пропагандирует «нетрадиционные сексуальные ценности».