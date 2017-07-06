В корпусе Бенуа пройдет открытие фестиваля «Точка доступа»

20 июля в Колонном зале корпуса Бенуа пройдет торжественное открытие фестиваля «Точка доступа», который уже третий сезон собирает спектакли и перформансы современных художников. В этом году «Точка доступа» впервые представляет международную программу,в рамках которой заявлено участие художников и режиссеров из 5 стран: России, Германии, Швейцарии, Румынии и Финляндии.

На открытии фестиваля с приветственной речью выступят директор «Точки доступа» Филипп Вулах, а также программный директор и куратор программы «Утопия», созданной при поддержке Фонда Михаила Прохорова, Андрей Пронин и другие деятели искусства.

В этот же день 5 художников начнут акцию «Хрупкие инструменты вовлечения», которая откроет весь фестиваль и программу «Чувство возможности». Ее автор и режиссер — румынская художница Александра Пиричи, которая создает собственную сравнительную историю политики и искусства: Пиричи вместе с участниками перформанса создает новое виртуальное выставочное пространство прямо в залах музея, используя различные сочетания образов, историй, легенд поп-культуры, интернет-мемов и многое другое.

Зрители смогут увидеть перфоманс 20 и 21 июля с 14:00 до 18:00. 

Подробнее о фестивале можно узнать в официальной группе «Вконтакте».

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