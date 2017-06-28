Худрук Михайловского театра ушел в декретный отпуск

Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман ушел в декретный отпуск. Об этом сообщило издание «Тайга.Инфо». По данным редакции, помимо обязанностей в Михайловском театре, Кехман оставил и должность руководителя Новосибирского театра оперы и балета.

Первой об уходе Кехмана с поста гендиректора рассказала на своей странице в Facebook депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. Она назвала произошедшее «новосибирским оперным абсурдом».

На данный момент исполняющей обязанности главы Новосибирского театра оперы и балета назначена Снежана Любарь. В январе, по информации Пинус, она стала первым заместителем Кехмана.

«Она имеет солидный опыт работы в театральной сфере — месяцев пять или шесть. <…> Приказ о назначении Снежаны подписан министром культуры РФ Владимиром Мединским», — отметила Пинус.

Напомним, в апреле этого года 38-летняя Ида Кехман впервые стала мамой: ребенка она родила от третьего мужа, 49-летнего генерального директора Новосибирского театра оперы и балета и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана.

В 2007—2015 году Кехман занимал должность генерального директора Михайловского театра. В 2012 году Высоким судом Лондона был признан банкротом после банкротства компании JFC.