Худрук Михайловского театра ушел в декретный отпуск

Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман ушел в декретный отпуск. Об этом сообщило издание «Тайга.Инфо». По данным редакции, помимо обязанностей в Михайловском театре, Кехман оставил и должность руководителя Новосибирского театра оперы и балета.

Первой об уходе Кехмана с поста гендиректора рассказала на своей странице в Facebook депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. Она назвала произошедшее «новосибирским оперным абсурдом».

На данный момент исполняющей обязанности главы Новосибирского театра оперы и балета назначена Снежана Любарь. В январе, по информации Пинус, она стала первым заместителем Кехмана.

«Она имеет солидный опыт работы в театральной сфере — месяцев пять или шесть. <…> Приказ о назначении Снежаны подписан министром культуры РФ Владимиром Мединским», — отметила Пинус.

Напомним, в апреле этого года 38-летняя Ида Кехман впервые стала мамой: ребенка она родила от третьего мужа, 49-летнего генерального директора Новосибирского театра оперы и балета и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана.

В 2007—2015 году Кехман занимал должность генерального директора Михайловского театра. В 2012 году Высоким судом Лондона был признан банкротом после банкротства компании JFC. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Строительный забор Михайловского театра превратят в арт-объект

Опубликован первый тизер балета «Рождественская история»

Владимир Кехман будет сотрудничать с Эрмитажным театром

Владимир Кехман покинет пост гендиректора Михайловского театра

Михайловский театр модернизирует главную сцену

Владимир Кехман и Ида Лоло обвенчались

Ида Лоло сменила фамилию на Кехман

Мединский сравнил Кехмана с клещом