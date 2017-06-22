Фестиваль «Точка доступа» ищет петербуржцев, готовых принять театр в своих квартирах

Жители Петербурга смогут превратить свои квартиры в театральные пространства и принять в гостях один из самых интересных спектаклей «Точки доступа» — «В гостях. Европа» немецкой театральной команды Rimini Protokoll.

Гости летнего фестиваля «Точка доступа», немецкая театральная компания Rimini Protokoll, известна спектаклями, в которых зрители становятся полноправными участниками действия. По условиям последнего проекта – спектакля-игры «В гостях. Европа», который осенью с успехом прошел в Москве на фестивале «Территория» и в июле приедет в Петербург, местом действия становятся жилые квартиры.

Фестиваль ищет 10 квартир в центре города, хозяева которых готовы принять в гостях театр. Написать о желании участвовать можно на электронный адрес ТД (в теме письма указать — «В гостях. Театр») — marketing@tochkadostupa.spb.ru, в официальной группе ВКонтакте.

Спектакль строится как игра, напоминающая политическое заседание: за столом собираются 15 незнакомцев, которым предлагают обсудить самые разные вопросы — от заработной платы до проблемы эмиграции. Создатели спектакля незримо присутствуют на площадке: по специальному аппарату участники получают вопросы и задания.