Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина объявила о завершении своей танцевальной карьеры. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

«Мариинский театр официально объявляет поклонникам таланта прима-балерины театра Ульяны Лопаткиной, что она сообщила о завершении своей танцевальной карьеры», — говорится в сообщении.

При этом руководство театра не уточняет, чем займется Лопаткина после ухода из балета.

В марте Ульяна Лопаткина получила премию правительства России в области культуры за 2015 год.

По материалам «Фонтанки».