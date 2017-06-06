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Режиссер спектакля – знаменитый фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух – вдохновлялся не только знаменитой оперой Бизе, но и ее балетной адаптацией: «Кармен-сюитой» Родина Щедрина, написанной им специально для Майи Плисецкой. Кроме того, он посмотрел более 90 версий различных переложений «Кармен».