7 причин, почему нужно идти на ледовый мюзикл «Кармен»

Завтра, 7 июня, в Петербурге стартуют показы ледового мюзикла «Кармен» Ильи Авербуха, которые продлятся почти неделю – до 15 июня. Главные роли в спектакле исполняют фигуристы Татьяна Навка и Алексей Ягудин. Называем семь причин, почему постановку непременно стоит посмотреть.

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Режиссер спектакля – знаменитый фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух – вдохновлялся не только знаменитой оперой Бизе, но и ее балетной адаптацией: «Кармен-сюитой» Родина Щедрина, написанной им специально для Майи Плисецкой. Кроме того, он посмотрел более 90 версий различных переложений «Кармен».

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Заглавную роль страстной цыганки Кармен исполняет легендарная спортсменка Татьяна Навка.

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В спектакле играют сплошь культовые российские фигуристы – Олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира: Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин Мария Петрова, Алексей Тихонов.

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В  «Кармен» используются оригинальная музыка, а все партии исполняют вживую Светлана Светикова, Сергей Ли и специально приглашенная из Испании певица Ольга Доменек Терроба.

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Всего в спектакле задействованы более 80 артистов, за время шоу зрителя увидят более 200 красочных костюмов. 

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Изначально постановка была создана специально для дворца в Олимпийском парке в Сочи. Петербургская премьера пройдет на льду СК «Юбилейный». Для этого в город привезут тонны многоярусных декораций.

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Зрителей ожидает неожиданный финал – история не заканчивается на гибели главной героини. 

Ледовый мюзикл «Кармен» с 7 по 15 июня в СК «Юбилейный».

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