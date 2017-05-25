Как вы относитесь к обыскам у Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре». Что, по вашему мнению, происходит?

Я полностью солидарен с обращением, которое зачитала Чулпан Хаматова – подписываюсь под каждым словом. В ситуации, в которой мы все сейчас находимся (страна, государство, народ, власть), выбранные методы выглядят как акция устрашения. У режиссера с мировым именем, которого знает вся страна, проводят обыски, а театр, который не имеет отношения к «Седьмой студии», берут в заложники практически на целый день. При этом ситуация настолько непонятна, что озвучиваются разные размеры хищения – кто-то говорит про один миллион, кто-то – про 200. А никакого внятного высказывания от следственного комитета я вот пока не видел. Может быть, это как раз такая ситуация пост-правды, в которой все мы находимся, когда все пишут про все и сразу, а средства массовой информации гонятся за рейтингами, не разобравшись в фактах. Не знаю.

Как ситуацию оценивает театральная общественность и ваше окружение?

У нас нет расхождения во мнениях и взглядах, с тем, с кем я имею честь общаться. Хотя, насколько понимаю, есть люди с противоположным мнением – кто-то же пишет эти доносы. И кто это был в этот раз – не знаю. Кому может быть выгодна эта ситуация, покажет время. Вариантов может быть огромное количество. К сожалению, это может грозить самыми плохими последствиями «Гоголь-центру».

Что можно сделать, как вам кажется?

Как было написано в заявлении в поддержку Кирилла Серебренникова, которое подписали театральные деятели, нужно требовать максимально открытого, объективного расследования, чтобы власти объяснили свои поступки и не препятствовали работе театра.

Но подействует ли это?

Как вы знаете, президент в диалоге с Евгением Мироновым уже назвал инициаторов обыска дураками. Не знаю, может быть на что-то это и повлияет