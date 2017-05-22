Стала известна программа театрального фестиваля «Точка доступа»

С 20 июля по 6 августа в Петербурге в третий раз пройдет летний фестиваль искусств «Точка доступа». Как и в прежние сезоны, фестиваль будет посвящен театральным и междисциплинарным проектам, реализуемым в нетеатральных пространствах.

Спектакли и перформансы будут проходить в неожиданных городских средах, интерьерах и ландшафтах, среди которых залы Русского музея, ДК связи, Московский парк Победы, Литейный дом княгини Юсуповой, пространство городского гаража и другие нетривиальные локации.

Нынешний фестиваль, подобно многим другим культурным событиям года, тесно тематически связан с юбилеем российских революций 1917 года и состоит из трех программ.

Первая («Посвящение 100-летию революции») создается совместно с Гёте-институтом и немецким куратором, программным директором фестиваля Impulse Флорианом Мальцахером. В этой программе проекты, создаваемые как приглашенными резидентами фестиваля, среди которых румынская художница Александра Пиричи, ведущий швейцарский режиссер Борис Никитин, немецкий коллектив Andcompany and Co, так и петербургскими режиссерами и художниками – группой «Вокруг да около», Павлом Арсеньевым и другими.

Во второй – гастрольной – программе: спектакль всемирно известного немецко-швейцарского коллаборативного проекта Rimini Protokoll «В гостях. Европа», проект финского режиссера и критика Эвы Кемпи «Охота», номинант прошедшей «Золотой маски» спектакль Хабаровского ТЮЗа «Дознание», спектакль-рейв от известного французского театра Nanterre-Amandiers и художника Филиппа Кена.

Третий раздел фестиваля (под условным тематическим названием «Утопия») включает собственные постановки, среди которых премьеры спектакля Сергея Чехова «Столкновение с бабочкой», семейного квеста от режиссера Радиона Букаева и спектакля режиссера и актрисы Юлии Ауг, которая поставит его по произведениям Анны Старобинец специально для «Точки доступа».

«На бис» покажут спектакль Константина Учителя «Разговоры беженцев», созданный в пространстве Финляндского вокзала на прошлой «Точке доступа» и представлявший Петербург на недавнем фестивале «Золотая маска».