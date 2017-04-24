Семен Альтов, первый стендапер Петербурга: «Мы собирали стадионы по всему Советскому Союзу»

В июле будет показан спектакль по вашей пьесе «Окись жирафа». Вы давно пишете в разных жанрах, но плодовитым драматургом назвать вас сложно. Это ваш дебют в театре?

Не совсем. Лет тридцать назад Александр Ширвиндт доброжелательно сказал мне: «Хватит заниматься фигней, пора писать пьесу!» Я поверил ему на слово, вложив в первую пьесу весь свой жизненный опыт — благо тогда он у меня еще был. Но, к сожалению, я никогда не умел «продавливать» свои произведения — воспитание всегда мне мешало. Так это бессмертное творение и пылится на антресолях. Но вот теперь я сочинил вторую пьесу. Читая ее, многие слышали мою характерную авторскую интонацию, и только худрук Театра на Васильевском Владимир Словохотов увидел, как пьесу можно поставить на сцене. Это предстоит сделать талантливому режиссеру Олегу Сологубову.

А в чем сложность постановки?

В силу возраста я сгибаюсь под шквалом информации, который сегодня обрушивается на голову человека. Поэтому среди действующих лиц у меня — телевизоры. Я бывал в домах, где два-три включенных в разных комнатах телевизора собачатся между собой и люди там уже лишние. Надеюсь, на сцене это создаст фон, на котором мы все живем.

Каков жанр пьесы?

Это фарс. Герой-алхимик в результате удара током получает дар предвидеть события — от футбольного счета до наводнения. Доходит все до абсурда.

Название пьесы и профессия героя связаны с вашим дипломом химика?

Не исключено. Я пять лет отучился в Технологическом институте, но сегодня помню всего несколько слов, одно из которых «окись». Химию я еще понимал, но, когда началась высшая математика и преподаватель нарисовал мелом на доске знак интеграла, меня охватил панический ужас — клянусь! И то, что скрывалось за этим каббалистическим знаком, для меня до сих пор тайна. Распределили меня в Институт минеральных пигментов, в лабораторию, в которой трудились двадцать женщин. Задача у них была одна: накормить паренька. То есть меня. Из выданного за вредность молока делались творог и сырники, в сушильном шкафу подгорали сухарики. Никогда после я не был так окружен женским вниманием, от которого через год сбежал. Работал в ДК имени Ленсовета завклубом молодежи Петроградской стороны, в Доме актера на Невском проспекте служил заведующим творческим отделом, затем там же — ночным сторожем и вышибалой. Это была вершина моей карьеры. Потихоньку лет в двадцать пять неожиданно для всех, в том числе и для себя самого, стал писать что-то юмористическое. И вдруг оказалось, что за это еще и деньги платят. Я отправил свои опусы в знаменитый «Клуб 12 стульев» «Литературной газеты», девять афоризмов опубликовали в рубрике «Фразы», и я получил первый гонорар в размере 36 рублей. То есть фразы шли по четыре рубля за штуку. Жена тут же прикинула, сколько фраз в месяц нам нужно, чтобы свести концы с концами, и я пошел на вольные хлеба, на которых с тех пор и живу.