БАЛЕТ/СПЕКТАКЛЬ

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА, Театр оперы и балета, Екатеринбург

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/СПЕКТАКЛЬ

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ НА СЕВЕР, Театр «Балет Москва», Москва

БАЛЕТ/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Павел КЛИНИЧЕВ, «Ундина», Большой театр, Москва

БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/ РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА–ХОРЕОГРАФА

Антон ПИМОНОВ, «Скрипичный концерт №2», Мариинский театр, Санкт-Петербург

БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Виктория ТЕРЕШКИНА, «Скрипичный концерт №2», Мариинский театр, Санкт-Петербург

БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Игорь БУЛЫЦЫН, Меркуцио, «Ромео и Джульетта», Театр оперы и балета, Екатеринбург

ОПЕРА/СПЕКТАКЛЬ

РОДЕЛИНДА, Большой театр, Москва

ОПЕРА/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Теодор КУРЕНТЗИС, «Травиата», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

ОПЕРА/РАБОТА РЕЖИСCЕРА

Ричард ДЖОНС, «Роделинда», Большой театр, Москва

ОПЕРА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Надежда ПАВЛОВА, Виолетта Валери, «Травиата», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

ОПЕРА/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Липарит АВЕТИСЯН, Шевалье де Грие, «Манон», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/СПЕКТАКЛЬ

БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ, Театр юного зрителя, Красноярск

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА ДИРИЖЕРА

Андрей АЛЕКСЕЕВ, «Белый. Петербург», Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА РЕЖИССЕРА

Роман ФЕОДОРИ, «Биндюжник и Король», Театр юного зрителя, Красноярск

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Мария БИОРК, Соня, «Преступление и наказание», Театр мюзикла, Москва

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Виктор КРИВОНОС, Аполлон Аполлонович Аблеухов, «Белый. Петербург», Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург

ОПЕРЕТТА-МЮЗИКЛ/ЛУЧШАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Владимир ГАЛЬЧЕНКО, Князь Серпуховской, «История лошади», Театр драмы им. М. Горького, Самара

РАБОТА КОМПОЗИТОРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Эдуард АРТЕМЬЕВ, «Преступление и наказание», Театр мюзикла, Москва

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ ЖЮРИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Спектакль «the_Marusya», Компания «Диалог Данс», Кострома

Спектакль «Геракл», Башкирский театр оперы и балета, Уфа

РАБОТА ХУДОЖНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Этель ИОШПА, «Саломея», театр «Новая опера», Москва

РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Елена ТУРЧАНИНОВА, «Снегурочка», театр «Старый дом», Новосибирск

РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Роберт УИЛСОН, «Травиата», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

ДРАМА/РАБОТА ХУДОЖНИКА

Николай РОЩИН, «Ворон», Александринский театр, Санкт-Петербург

ДРАМА/РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ

Елена СОЛОВЬЕВА, «Корабль дураков», Театр «Грань», Новокуйбышевск

ДРАМА/РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ

Александр МУСТОНЕН, «Плешивый Амур», Московский театр юного зрителя

КОНКУРС «ЭКСПЕРИМЕНТ»

СНЕГУРОЧКА, Театр «Старый дом», Новосибирск

КУКЛЫ/СПЕКТАКЛЬ

КОЛИНО СОЧИНЕНИЕ, Продюсерский центр «КонтАрт», Санкт-Петербург

КУКЛЫ/РАБОТА РЕЖИССЕРА

Наталья ПАХОМОВА, «Сказка с закрытыми глазами “Ёжик в тумане”», Московский театр кукол

КУКЛЫ/РАБОТА ХУДОЖНИКА

Виктор АНТОНОВ, «Железо», Театр кукол Республики Карелия, Петрозаводск

КУКЛЫ/РАБОТА АКТЕРА

Анна СОМКИНА, Александр БАЛСАНОВ, «Колино сочинение», Продюсерский центр «КонтАрт», Санкт-Петербург

ДРАМА/ СПЕКТАКЛЬ БОЛЬШОЙ ФОРМЫ

РУССКИЙ РОМАН, Театр им. Вл. Маяковского, Москва

ДРАМА/ СПЕКТАКЛЬ МАЛОЙ ФОРМЫ

МАГАДАН/КАБАРЕ, Театр «Около дома Станиславского», Москва

ДРАМА/РАБОТА РЕЖИССЕРА

Андрей МОГУЧИЙ, «Гроза», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Евгения СИМОНОВА, Софья Толстая, «Русский роман», Театр им. Вл. Маяковского, Москва

ДРАМА/МУЖСКАЯ РОЛЬ

Данила КОЗЛОВСКИЙ, Гамлет, «Гамлет», Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург

ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Елена НЕМЗЕР, Панталона, «Ворон», Александринский театр, Санкт-Петербург

ДРАМА/МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Хольгер МЮНЦЕНМАЙЕР, Дьякон, «Жили-были», Драматический театр, Шарыпово

ДРАМА/РАБОТА ДРАМАТУРГА

Марюс ИВАШКЯВИЧЮС, «Русский роман», Театр им. Вл. Маяковского, Москва

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ ЖЮРИ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И ТЕАТРА КУКОЛ

Ансамбль актеров в спектакле «Три сестры», театр «Красный факел», Новосибирск

Игорь Волков, Виталий Коваленко, Елена Вожакина – актеры в спектакле «По ту сторону занавеса», Александринский театр, Санкт-Петербург



ПРЕМИИ «ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Айгум АЙГУМОВ, художественный руководитель Дагестанского музыкально-драматического театра им. А.П. Салаватова, народный артист РФ, лауреат Государственной премии Правительства Республики Дагестан.

Ирина БОГАЧЕВА, солистка Мариинского театра, народная артистка СССР, Лауреат Государственной премии СССР, Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» «За выдающийся вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга».

Андрей БОРИСОВ, артист театра и кино, режиссер, народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ и Республики Саха (Якутия), лауреат Государственных премий СССР и РФ, заслуженный деятель искусств Республики Алтай.

Резо ГАБРИАДЗЕ, грузинский кинорежиссер и сценарист, драматург, художник, скульптор, художественный руководитель Тбилисского театра марионеток.

Георгий КОТОВ, актер и режиссер Омского Музыкального театра, народный артист РСФСР.

Николай МАРТОН, актер Александринского театра, народный артист РФ.

Олег ТАБАКОВ, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова, народный артист СССР, Лауреат Государственных премий СССР и РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Владимир ЭТУШ, актер Театра им. Евг. Вахтангова, народный артист СССР, художественный руководитель Театрального училища им. Б. Щукина.