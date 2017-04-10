Александр Цыпкин: «Я не боюсь криков „позор!“ и „вон со сцены!“»

Александра Цыпкина все чаще можно увидеть не в «Фейсбуке», а на сценах больших и малых театров — писатель читает рассказы собственного сочинения из цикла «Женщины непреклонного возраста». На этот раз, на сцене Театра Комиссаржевской 11 апреля, к нему присоединится Константин Хабенский. Нам писатель рассказал, почему постановку непременно стоит увидеть.

Я читаю свои рассказы вместе с Константином Хабенским на одной сцене. И я не в психиатрической лечебнице, у меня нет мании величия, галлюцинаций и измененных состояний. Это реальность. Я пробовал и синие, и красные таблетки, но „матрица“ не отключилась

Страшно? Если честно, да. Но я поступил хитро: отдал своему блистательному партнеру по сцене все самое сложное драматичное и многослойное. Рассказ о письмах из одного пожизненного заключения в другугое, драму-триллер о правде в раю, ситком из жизни повесы и еще кое-что. Себе же я взял лекие автобиографические зарисовки и на них собирался выехать. Не вышло. Замели. Пришлось пойти на риск и обещать прочесть „Мышки по норкам“ — рассказ, который любой желающий может посмотреть на YouTube в исполнении как раз Константина Хабенского.

Я попробую представить свою версию и не боюсь криков „позор!“, „вон со сцены!“. Верю в милосердие петербургского зрителя, хотя это, конечно, оксюморон. Видеть, как оживают твои произведения, — это магия, особенно если оживляет их волшебник. Всех приглашаю на этот спиритический сеанс, все будет легко, по-дружески, с обязательной импровизацией и режиссурой прямо на сцене. Это не театр и не литература, это живые строчки, которые каждый зритель может раскрасить на свой вкус. И да: выпейте, пожалуйста. Это моя личная просьба!

Текст: Кристина Шибаева

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