Переосмысление «Чука и Гека» Михаилом Патласовым, чеховские мотивы в интерпретации Владимира Панкова и Юрия Бутусова и единственный показ новой «Пахиты» – какие спектакли обязательно нужно увидеть этой весной.
14 лучших спектаклей весны в Петербурге
«Три сестры»
Когда: 6, 7, 21 апреля, 3, 20 мая
Актерский состав: Антон Шварц, Елена Ярема, Елена Попова, Татьяна Аптикеева, Мария Лаврова / Екатерина Толубеева, Карина Разумовская /Полина Толстун, Людмила Сапожникова, Юлия Дейнега / Алена Кучкова, Виктор Княжев, Николай Горшков / Семен Мендельсон, Андрей Аршинников /Алексей Винников, Сергей Стукалов,Татьяна Бедова /Аэлита Шкомова, Евгений Соляков.
В спектакле Владимира Панкова чеховская история превращена в «полифонию человеческой жизни». Действие происходит в нескольких временных пластах: «здесь и сейчас» и как воспоминания о том, что случилось давно. Ольга, Маша и Ирина предстают в двух возрастах: такими, как их описал Чехов, и взрослыми, давно пережившими события пьесы. Роли каждой из сестер исполняют несколько актрис. Ольгу играют Елена Попова и Татьяна Аптикеева, Машу — Мария Лаврова и Екатерина Толубеева, а также Карина Разумовская / Полина Толстун, Ирину — Людмила Сапожникова и Юлия Дейнега / Алена Кучкова. Музыка композитора Артема Кима непрерывно сопровождает действие и выступает на равных с драматическим текстом.
Основная сцена БДТ
«Пахита»
Когда: 6 апреля
Состав: Анастасия Колегова, Ксандер Париш, Екатерина Чебыкина, Татьяна Ткаченко.
Продолжая возвращать в афишу значимые для петербургского балета постановки, Мариинский театр представляет новую версию «Пахиты». Это не реконструкция спектакля, с 1847 года шедшего в Петербурге в постановке Мариуса Петипа. Хореограф Юрий Смекалов готовит новый трехактный балет с собственным либретто по сюжету новеллы Сервантеса «Цыганочка». Спектакль покажут в рамках фестиваля «Мариинский».
Историческая сцена Мариинского театра
«Линии и повороты»
Когда: 7, 30 апреля,17 мая
Актерский состав: Олег Абалян, Андрей Аладьин, Евгения Аладьина, з.а. России Артур Ваха, Алексей Ведерников, Радик Галиуллин, Марина Даминева, Андрей Дидик, Софья Карабулина, Владимир Карпов, Михаил Касапов, Игорь Клычков,Николай Куглянт, Кирилл Кузнецов, Вера Латышева, Арина Лыкова, Рикардо Марин, Алина Марфина, Мария Мясникова, Мария Поликарпова, Есения Раевская, Мария Русских, Арсений Семёнов, Полина Сидихина, Мария Срогович, Наталия Шулина.
В театре «Мастерская» – премьера от режиссера Евгения Ибрагимова. Постановка построена на самых простых сюжетных историях, традиционных для сказочной парадигмы любой культуры. Короткие яркие сценки становятся единой притчей о сути бытия, вечности определенных ценностей и невозможности однозначных ответов на многие вопросы.
Театр «Мастерская»
«Дядя Ваня»
Когда: 14, 29 апреля, 11, 12 мая
Состав: Сергей Мигицко, Наталья Шамина, Ольга Муравицкая, Александр Новиков, Евгений Филатов, Сергей Перегудов
Разбираться в чеховских мотивах главный режиссер театра Ленсовета Юрий Бутусов решил с любимым соавтором – художником Александром Шишкиным-Хокусаем, с которым ставил и гротескную версию «Трех сестер», а также проверенной актерской командой из народных и заслуженных артистов – Сергея Мигицко, Ольги Муравицкой и Александра Новикова. За музыкальную часть отвечает атташе по культуре посольства Литвы, автор музыки к постановкам Някрошюса и Туминаса – Фаустас Латенас.
Театр имени Ленсовета
«Птицы»
Когда: 15,16 апреля, 14 мая
Актерский состав: Антонина Сонина, София Никифорова, Александр Крымов, Галина Журавлёва
В основе спектакля Марии Романовой – русские народные сказки, где сюжет завязан на птицах. Это «Белая лебедушка», «Привередница» (более известное название «Гуси-лебеди») и «Белая уточка». Сказания соединены с живым ансамблевым пением.
Театр имени Ленсовета
«Сицилийская вечерня»
Когда: 16, 17 апреля
На премьере постановки об итальянских разборках в Нью-Йорке 1920-х (именно туда перенесено действие оперы Верди) 17 марта спел обладатель звания «Лучший бас мира» и самый востребованный в Европе и Америке российский оперный певец со времен Шаляпина Ильдар Абдразаков. Апрельский состав исполнителей пока держится в секрете, но будет не менее впечатляющим.
Историческая сцена Мариинского театра
«Убийство Жан-Поля Марата»
Когда: 20 апреля, 5 мая
Актерский состав: Владимир Лисецкий, Сергей Еликов, Кирилл Иванов, Владимир Минахин, Александр Мицкевич, Олеся Соколова, Константин Соя, София Шустрова, Егор Щедров.
Постановка Андрея Калинина по пьесе немецкого драматурга Петера Вайса. Для режиссера, ставшего также и автором художественного оформления спектакля, «Убийство Жан-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы под руководством господина де Сада» – первая работа в Александринке. Поэтому с музыкальным оформлением ему помогал завсегдатай театра – композитор Иван Волков.
Основная сцена Александринского театра, малая сцена
«В прошлом году в Мариенбаде»
Когда: 25, 26 апреля, 18 мая
Актерский состав: Ольга Бобкова, Мария Зимина, Алиса Шидловская, Николай Белин, Кирилл Иванов, Ефим Роднев, Игорь Сергеев, Валерий Степанов, Алексей Фролов.
Один из самых загадочных, невнятных и завораживающе прекрасных фильмов в истории кино, «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене, станет спектаклем-дебютом режиссера театра post Дмитрия Волкострелова и художника Ксении Перетрухиной на Новой сцене Александринки. Лидеры российского театра нового поколения попытались найти сценический язык, адекватный кинематографическому. В творческой команде спектакля также художник по костюмам Лёша Лобанов и композитор Дмитрий Власик.
Новая сцена Александринского театра
«Чук и Гек»
Когда: 29 апреля, 7 мая,
Актерский состав: Никита Барсуков, Николай Белин, Ольга Белинская, Дмитрий Бутеев, Аркадий Волгин, Петр Семак, Сергей Сидоренко, Валерий Степанов, Дарья Степанова, Алексей Фролов
Режиссер Михаил Патласов с помощью мультимедийных средств рефлексирует по поводу коллективной травмы нашего общества – рассказывает истории тех, кто жил в конце 1930-х годов (кого репрессировали и кто репрессировал сам), а повесть Аркадия Гайдара, как дети ехали, ехали и, наконец, приехали к отцу на север, использует как идиллический контрапункт. Драматурги спектакля Андрей Совлачков и Алина Шклярская записывали воспоминания потомков, изучали полузакрытые архивы НКВД и использовали фрагменты из дневников самого литератора.
Открыточные Чук и Гек проносятся на метафорическом поезде (почти философский пароход) из Кремля во глубину сибирских руд, по дороге успевая разбудить не Герцена, но Сталина.
Новая сцена Александринского театра
Спектакль «Люксембургский сад»
Когда: 2 мая
Состав: Георгий Штиль ,Рустам Насыров, Максим Бравцов, Владимир Розанов.
В БДТ 2 мая снова покажут спектакль «Люксембургский сад» — лирическую комедия по пьесе братьев Шаргородских «Второй закон Джаги-Янкелевича». Ее поставили специально к 85-летию Георгия Штиля. Юбиляр, которого молодой состав называет дядя Жора, исполняет в постановке главную роль. Герой Штиля — одинокий эмигрант из Парижа Янкелевич, который неожиданно оказывается в центре почти детективной истории.
Малая сцена БДТ
«Прошлым летом в Чулимске»
Когда: 6, 7 мая
Актерский состав: Зоя Буряк, Артур Литвинов, Егор Кутенков, Анатолий Артемов, Андрей Шимко, Денис Цыганоков, Константин Воробьев, Дарья Вершинина, Регина Щукина.
В честь юбилея драматурга Александра Вампилова режиссер Семен Спивак поставил его пьесу «Прошлым летом в Чулимске» (кстати, название-перефраз «В прошлом году в Мариенбаде» – изначально перевод был неточным). В центре истории – нескольких одиночеств: молоденькая Валентина влюблена в Шаманова, милиционера, недавно переехавшего в Чулимск. Его борьба за честное правосудие провалилась, и он оказался на периферии жизни – разочарованный и сломленный.
Молодежный театр на Фонтанке
«Моцарт. Свадьба. Фигаро»
Когда: 11, 12, 14 мая
Солист и режиссёр московского театра «Геликон-опера» Вячеслава Стародубцев поставит в Михайловском свою версию классической оперы Моцарта. В работе над постановкой он вдохновлялся модной в европейском искусстве конца XVIII века стилистикой шинуазри. Это ответвление рококо, навеянное искусством средневекового Китая. Совместно с художниками-постановщиками Жанной Усачевой и Петром Окуневым режиссер решил поместить персонажей оперы в обстановку богатого дома, где модное увлечение «китайскими штучками» влияет не только на интерьеры, но и на правила жизни.
Михайловский театр
«Крылатый циклоп»
Когда: апрель-май
На Малой сцене БДТ готовится спектакль под рабочим названием «Крылатый циклоп». Над ним работает знакомая по «Фунту мяса» творческая группа из Александра Артемова и Настасьи Хрущевой. Хужлжником постановки станет Александр Мохов.
Малая сцена БДТ
«Летние осы кусают нас даже в ноябре»
Когда: апрель-май
В БДТ режиссер Александр Баргман поставит спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Летние осы кусают нас даже в ноябре». В основе сюжета — почти детективная история. Участники пытаются восстановить события минувшего понедельника: Жена Роберта Сара утверждает, что она была с его братом Маркусом. Но лучший друг Роберта знает, что Маркус в это время был у него в гостях. Сюжет развивается в обоих направлениях и доходит до полного абсурда, а бытовые вопросы вроде «где был Маркус?» уступают место вопросам доверия и веры.
Вторая сцена БДТ (Каменноостровский театр)
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