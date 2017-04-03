В фестивале ТЮЗа «Радуга» примут участие Волкострелов и Серебренников

  • Спектакль «Кому на Руси жить хорошо» Кирилла Серебренникова

XVIII Международный театральный фестиваль «Радуга», который организует петербургский ТЮЗ, пройдет с 30 мая по 5 июня.

В смотре примут участие постановки известных российских режиссеров: «Розенкранц и Гильденстерн» Дмитрия Волкострелова и «Кому на Руси жить хорошо» Кирилла Серебренникова.

Откроет фестиваль спектакль французского режиссера Оливье Пи «Эсхил. Прометей прикованный. Просительницы». Также в программе: германо-франко-швейцарский проект «Отель у реки. Горизонтальное время Джакометти» Франка Зёнле, «Король Лир» от литовца Йонаса Вайткуса, произведение Достоевского «Записки из подполья» в интерпретации турецкого режиссера Эрдинча Догана, «Пьяные» Вырыпаева от эстонца Лембита Петерсона и так далее.

Полную программу можно найти здесь

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