В фестивале ТЮЗа «Радуга» примут участие Волкострелов и Серебренников

XVIII Международный театральный фестиваль «Радуга», который организует петербургский ТЮЗ, пройдет с 30 мая по 5 июня.

В смотре примут участие постановки известных российских режиссеров: «Розенкранц и Гильденстерн» Дмитрия Волкострелова и «Кому на Руси жить хорошо» Кирилла Серебренникова.

Откроет фестиваль спектакль французского режиссера Оливье Пи «Эсхил. Прометей прикованный. Просительницы». Также в программе: германо-франко-швейцарский проект «Отель у реки. Горизонтальное время Джакометти» Франка Зёнле, «Король Лир» от литовца Йонаса Вайткуса, произведение Достоевского «Записки из подполья» в интерпретации турецкого режиссера Эрдинча Догана, «Пьяные» Вырыпаева от эстонца Лембита Петерсона и так далее.

Полную программу можно найти здесь.