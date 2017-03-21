Билеты в театры Петербурга распродадут со скидкой до 90%

Билеты в театры Петербурга продают со скидкой до 90 %. Сервис Kassir.ru запускает акцию в честь Международного дня театра: она продлится с 00:00 23 марта и до полуночи 28 марта.

Полный список участников объявят накануне — 22 марта. На данный момент известно, что акционные билеты можно будет купить на спектакли БДТ им. Товстоногова, Александринского театра, Балтийского дома, Мюзик-Холла, театра Эстрады им. Райкина и других площадок.

Скидка распространится не только на театры, но и на другие события: концерты группы «Градусы», а также Epic con, вечер профессионального бокса и шоу в цирке в Автово.

Приобрести билеты можно будет на сайте spb.kassir.ru и в городских кассах KASSIR.RU.