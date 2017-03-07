Валерий Фокин: «У нас в России стоит очередь из желающих оскорбиться»

Про замалчивание проблем

Время такое, что мы теряем человеческий облик. Мы не умеем разговаривать, высказывать свою точку зрения и при этом понимать, что может быть и другая, и не одна. Мы все находимся в расколотом состоянии. Все поделились на «наших» и «ваших». Только и слышишь вопрос: «А ты с кем?» А если я ни с кем? Если посередине? Что тогда? Но нет, вы определитесь! Это все абсолютная потеря нормального, естественного человеческого сознания и поведения. Даже можно резче сказать — оскотинивание.

Я не знаю ответа. Знаю только одно — промолчать и сказать можно по-разному. Промолчать вообще, совсем, до конца — значит, перестать быть ответственным за то, что я делаю, свой вкус и убеждения. Я вижу, как появляются пошлые, низкопробные спектакли, где через пять минут понятно, из чего они сделаны, и смысла там нет вообще, а критики тут же собираются и говорят: «Да нет, это новое слово!» И появляются люди, в которых нет культуры, их восприятие не подготовлено, они не понимают, не знают театра, но говорят: «Вот это и есть театр! Это здорово! Прикольно! Потрясающе!» Так вот нельзя не давать этому своей оценки, не говорить про это — безответственно. Это не значит, что нужно кричать «Запретить! Убрать! Разогнать!» Но промолчать — безответственно.

Людей нужно образовывать, им надо показывать, что должно быть другое. Иначе они приходят на более сложный, смысловой спектакль, где надо считывать какие-то планы, и путаются, не понимают, не готовы. Потому что ну как же — вот то было здорово, понятно, лихо, прекрасно, смешно. А это что? Другое дело — форма — как сказать. Но это определяешь сам. Но молчать, мне кажется, нельзя, невозможно.

Ответственность государства

Государство всегда должно быть ответственно перед культурой, в любые дни и времена. Но так не бывает, к сожалению. Мне очень нравятся слова Макиавелли о том, что художник — это стихийное бедствие для государства.

Вопрос в мере. Насколько государство хочет вступить с тобой в диалог и услышать тебя. Иногда оно вообще тебя не слышит — такие примеры были, и мы их помним. Или делает вид, что слышит — это еще хуже. Казалось бы, раньше было страшно — просто тебя не допускали, не разговаривали. А сейчас у тебя такое ощущение складывается: «Да этот начальник вообще ничего, соображает!» Это иллюзии. Начальник в этот момент просто кивает головой — они все прошли какие-то хорошие актерские курсы — но он уже решил, что ничего не будет.