В Петербурге открылась офф-программа премии «Прорыв»

В Петербурге открылась офф-программа театральной премии «Прорыв». В этот раз в Молодежном театре на Фонтанке организаторы покажут спектакли молодых режиссеров, которые ни разу не ставили свои постановки на петербургских подмостках.

Сегодня, 6 марта, представят «Пустоту» Талгата Баталова из тверского ТЮЗа — театральный ситком по пьесе Максима Черныша. Постановка — макет современного общества с его фобиями и коммуникативными проблемами. Герои «Пустоты» узнаваемы: топ-менеджеры, мажоры, представители власти, научные сотрудники и обычные люди. А их проблемы близки: они размышляют, как, например, купить хорошую машину, если твоя зарплата 50 тысяч рублей в месяц. В спектакле играет Сергей Зюзин, снявшийся в клипе «Ленинграда» «Кольщик».

Завтра, 7 марта, здесь покажут «Вий» Александра Баркара — рок-н-драму по мотивам повести Николая Гоголя от московского Театра на Таганке. Бессмертный текст классика режиссер совместил с текстами рок-барда Вени Д’ркина. Хома Брут, Панночка, три казака-ведьмака не только сами ведут свои музыкальные партии, но и создают звуковой ряд спектакля: актеры, занятые в спектакле, одновременно являются и его музыкантами. В главной роли Хомы Брута — Филипп Котов, известный по исполнению главной роли в сериале ТНТ «Зайцев +1».

Напомним, что молодежная театральная премия «Прорыв» была учреждена девять лет назад независимыми театральными критиками Жанной Зарецкой, Андреем Прониным и театром «Приют комедианта».

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