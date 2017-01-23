Билеты в театры Петербурга продадут со скидкой 50%

Билеты в театры Петербурга продадут со скидкой до 50%. Акция «СуперЧетверг» пройдет с 12:00 26 января по 23:59 27 января на сайте Bileter.ru, рассказали нам организаторы.

Скидочные билеты можно будет купить на спектакли января, февраля и марта. В акции участвуют БДТ, Новая сцена Александринского театра, театр им. Ленсовета, «Балтийский дом», «Мюзик-холл», «Санкт-Петербург опера», Государственная Академическая Капелла, «Петербург-Концерт» и другие. Полный список можно найти здесь.

Отмечается, что акция действует только на покупку электронных билетов.