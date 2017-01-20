Могучий ставит «Губернатора» Леонида Андреева в БДТ: чего ждать?

Светлана Щагина, литературный редактор БДТ:

Рассказ «Губернатор» написан Леонидом Андреевым как реакция на убийство эсером Иваном Каляевым московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Романова. По объему смыслов и сгущенности повествования произведение больше похоже на экзистенциальный микророман. Леонид Андреев — автор мистический, за которым, по словам Александра Блока, бездна и хаос следовали неотступно.

Главный герой — градоначальник, отдавший приказ о расстреле толпы бастующих, среди которых были женщины и дети, — переосмысливает произошедшее, предчувствуя возмездие и смерть. У рассказа нет четкой нарративной структуры: он построен по законам драматургии внутреннего монолога. В нем много смысловых деталей, кинематографических, по сути, подробностей, мелочей, отражающих субъективный взгляд персонажа. Повествование разорвано, много флешбэков, воспоминаний, прокручиваний одной и той же ситуации в сознании главного героя. Рассказ легче экранизировать, чем поставить в театре».