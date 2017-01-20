Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий поставил рассказ «Губернатор» Леонида Андреева. Премьера спектакля уже в эти выходные. Почему решили обратиться к теме русских революций и что имело значение при подготовке объясняет литературный редактор театра Светлана Щагина.
Могучий ставит «Губернатора» Леонида Андреева в БДТ: чего ждать?
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Светлана Щагина, литературный редактор БДТ:
Рассказ «Губернатор» написан Леонидом Андреевым как реакция на убийство эсером Иваном Каляевым московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Романова. По объему смыслов и сгущенности повествования произведение больше похоже на экзистенциальный микророман. Леонид Андреев — автор мистический, за которым, по словам Александра Блока, бездна и хаос следовали неотступно.
Главный герой — градоначальник, отдавший приказ о расстреле толпы бастующих, среди которых были женщины и дети, — переосмысливает произошедшее, предчувствуя возмездие и смерть. У рассказа нет четкой нарративной структуры: он построен по законам драматургии внутреннего монолога. В нем много смысловых деталей, кинематографических, по сути, подробностей, мелочей, отражающих субъективный взгляд персонажа. Повествование разорвано, много флешбэков, воспоминаний, прокручиваний одной и той же ситуации в сознании главного героя. Рассказ легче экранизировать, чем поставить в театре».
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В 1928 году немой фильм «Белый орел» по мотивам «Губернатора» снял Яков Протазанов. Главные роли играли Василий Качалов (это единственная роль знаменитого актера МХАТа в кино) и Всеволод Мейерхольд.
При подготовке спектакля для нас также имел особое значение контекст времени: рассказ написан в 1905 году, во времена первой русской революции, когда «красный смех» гулял по стране. В главном сатирическом журнале Франции начала XX века L’Assiette au Beurre (этаком дедушке современного Charlie Hebdo, который читали все — от Пабло Пикассо до Максимилиана Волошина) каждый месяц выходили жесткие карикатуры на преступления царского режима. Темами всех русских изданий, сопровождавших период с 1905 по 1917 год (а именно сатирических журналов тогда выходило какое-то невероятное количество), были революция, возмездие, смерть. Точная иллюстрация того времени — картина Бориса Кустодиева «Вступление. Москва». Хотя революция — только фон спектакля, в центре — частная история человека, ведущего мучительный диалог с самим собой, с собственной совестью и живущего в постоянном ожидании скорой смерти.
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Уже сейчас понятно, что получается большой спектакль, на сцену выйдет около сорока артистов, хотя это трагедия одного человека, губернатора, роль которого исполнит артист БДТ Дмитрий Воробьев. Масштабная сценография Александра Шишкина предполагает также использование фото- и видеоинсталляции.
Кстати, Андреев страстно любил фотографировать, одним из первых в России начал делать снимки по методу «автохрома» — создал серию экспериментальных кадров, где рядом с реальными людьми и вещами присутствуют «призраки». Например, на фотографии праздничного обеда на даче писателя среди гостей стоит «привидение», сквозь изображение которого просвечивает окно. На снимке «Таинственная голова» Андреев сам присутствует как призрак, освобожденный от тела и сливающийся с массивным креслом.
Спектакль «Губернатор» в БДТ – 21 и 22 января
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