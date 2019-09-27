Волонтерская программа финала Лиги чемпионов в Петербурге будет нацелена на помощь болельщикам

В Петербурге выбрали основные направления волонтерской программы финала Лиги чемпионов, который пройдет в городе в 2021 году. Она будет нацелена на помощью болельщиков — волонтеры будут информировать гостей города, управлять потоками людей у стадиона, и помогать туристам на местах прибытия.

По словам вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова, решение о создании волонтерской программы было принято «в целях полного и качественного исполнения обязательств в рамках проведения финального матча Лиги чемпионов». Волонтеров будут обучать по нескольким направлениям. Логисты займутся управлением потоками людей у стадиона, другая группа будет оказывать информационную поддержку болельщиков, волонтеры туристической службы будут оказывать помощь гостям города в отелях и гостиницах, а транспортные — на основных вокзалах и в аэропорту «Пулково».

Кириллов также напомнил, что в Петербурге уже функционирует Центр городских волонтеров, где готовили добровольцев к проведению в городе Кубка конфедераций с 2017 году а в 2018-ом — Чемпионату мира. Также в центре обучат волонтеров, которые будут помогать футбольным болельщикам во время Чемпионата Европы-2020. Уже сейчас заявки подали почти 6 тысяч человек.

«Количество поданных заявок превзошло наши ожидания, пришлось даже завершить прием раньше намеченного срока, чтобы успеть провести собеседования со всеми желающими. Причины такого ажиотажа понятны: многие кандидаты были волонтерами на прошлогоднем чемпионате мира, хотят вновь испытать незабываемые эмоции и окунуться в атмосферу большого футбольного праздника. А у тех, кто волонтером на ЧМ-2018 не был, есть шанс стать причастным к уникальному турниру, который впервые в истории пройдет в 12 городах Европы», — рассказал ТАСС генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин.