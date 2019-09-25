Финал Лиги чемпионов УЕФА-2021 пройдет в Петербурге на «Газпром Арене». Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций.

Для России это будет во второй раз — ранее футбольные соревнования состоялись на стадионе «Лужники» в 2008 году. В ходе матча между командами «Манчестер юнайтед» и «Челси» со счетом 6:5 победу одержали англичане из Траффорда.

В 2021 году Лига чемпионов УЕФА, главный турнир среди европейских футбольных клубов, пройдет в 66 раз — и в 29-ый с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов УЕФА.

Финал состоится 29 мая — победитель получит право сыграть с триумфаторами Лиги Европы УЕФА 2020/2021 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2021, а также будет квалифицирован в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2021/2022.

Напомним, Россия выразила желание принять финал Лиги чемпионов в 2021 году в Петербурге еще в 2018 году. Тогда заявку подали также власти Германии. В Петербурге также пройдет Чемпионат Европы по футболу-2020 — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций обнародовал билетную программу финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Фан-зоны планируют организовать и в спальных районах города — помимо главной на Конюшенной площади.

На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей.