«Зенит» победил «Рубин» со счетом 5:0 на чемпионате РПЛ

Голы забили Бранислав Иванович на 58 минуте, Сутормин – на 65 и 75, Роберт Мак – на 82 и Олег Шатов – на 87. На счету Артема Дзюбы также две голевые передачи. Так, «Зенит» возглавил турнирную таблице РПЛ. Спустя 10 матчей на счету петербургской команды 23 очка. У «Краснодара» – 20 очков и матч в запасе. 25 сентября «Зениту» предстоит выступить против «Енисея» в Красноярске.

Ранее мы писали о том, что российский футбольный союз отказал «Зениту» в регистрации Кокорина для участия в чемпионате России. По словам председателя Комитета РФС по статусу игроков, рассмотрение дела было «уникальным и сложным», при этом решение о недопуске направлено на «недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами».

Сегодня же, 21 сентября, стало известно, что Кокорин может поучаствовать в товарищеском матче в октябре. «В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна, в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно было бы сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть, – цитирует ТАСС Александра Медведева, генерального директора петербургского «Зенита». – Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза».

