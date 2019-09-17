Сегодня, 17 сентября, осужденные за драку в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл вышли на свободу . Как сообщил адвокат защиты Юрий Падалко, футболисты продолжат спортивную карьеру в своих клубах: Кокорин в «Зените», Мамаев — в «Краснодаре».

Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды. Получится ли это у него — покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже. На протяжении всего разбирательства главный тренер «Зенита» поддерживал футболиста и его семью. Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс

Позже официальный комментарий по поводу освобождения футболистов дали «Фонтанке» представители футбольного клуба «Зенит», заявив, что готовы дать шанс вернуться в футбол Александру Кокорину. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак также поддерживает футболиста и верит в его «волю и характер».

Напомним, 6 мая сторона обвинения попросила назначить нападающему футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину полтора года колонии общего режима, а полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву — год и пять месяцев колонии. Других фигурантов уголовного дела, брата Александра Кокорина Кирилла и знакомого футболистов Александра Протасовицкого, обвинение просило приговорить к году и пяти месяца колонии соответственно.

8 октября футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший — директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе.Максимальное наказание по статье за хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ) — семь лет лишения свободы. Кроме того, по закону подозреваемых по этой статье могут арестовать и отправить в СИЗО до вынесения приговора в суде.

8 мая Пресненский районный суд города Москвы признал виновным футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нападениях. Виновными также признаны другие фигуранты дела — брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. 12 мая адвокат Кокорина рассказал об отказе футболиста отбывать срок в СИЗО — причина в «неприспособленности» профессии Кокорина к работам в хозяйственном отряде, предложенным судом.

6 сентября выездной суд в исправительной колонии №4 Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла. Ходатайство адвоката футболиста Павла Мамаева также рассмотрели и удовлетворили.