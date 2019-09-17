Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу

Сегодня, 17 сентября, осужденные за драку в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл вышли на свободу. Они отбывали наказание в исправительной колонии в Белгородской области с 4 июля.

Как сообщил адвокат Юрий Падалко, футболисты продолжат спортивную карьеру в своих клубах. Александр Кокорин заключил новый контракт с петербургским «Зенитом», Павел Мамаев продолжит действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар».

«Они будут должны зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, и за ними будет осуществлен контроль до ноября-декабря. Настроение у них хорошее, как может быть у людей, которые освобождаются», — добавил адвокат.

Напомним, 6 мая сторона обвинения попросила назначить нападающему футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину полтора года колонии общего режима, а полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву — год и пять месяцев колонии. Других фигурантов уголовного дела, брата Александра Кокорина Кирилла и знакомого футболистов Александра Протасовицкого, обвинение просило приговорить к году и пяти месяца колонии соответственно.

8 октября футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший — директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе.Максимальное наказание по статье за хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ) — семь лет лишения свободы. Кроме того, по закону подозреваемых по этой статье могут арестовать и отправить в СИЗО до вынесения приговора в суде.

8 мая Пресненский районный суд города Москвы признал виновным футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нападениях. Виновными также признаны другие фигуранты дела — брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. 12 мая адвокат Кокорина рассказал об отказе футболиста отбывать срок в СИЗО — причина в «неприспособленности» профессии Кокорина к работам в хозяйственном отряде, предложенным судом.

6 сентября выездной суд в исправительной колонии №4 Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла. Ходатайство адвоката футболиста Павла Мамаева также рассмотрели и удовлетворили.